Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder – inspiriert von der australischen Natur (Download)

Google hat vor wenigen Tagen das Android-Sicherheitsupdate ausgerollt, das nicht nur Patches im Gepäck hatte, sondern für alle Pixel-Nutzer auch eine Reihe neuer Hintergrundbilder in die Wallpaper-App gebracht hat. In diesem Monat dürfen sich Pixel-Nutzer über Wallpaper zum Thema “Paintings Australia vs. Digital Artwork” freuen, die wir euch wie üblich sowohl zur Ansicht als auch zum Download anbieten.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Februar dieses Jahres jeden Monat mit neuen Wallpapern und auch für den August bringt man gemeinsam mit dem Android-Sicherheitsupdate neue Bilder: Im Rahmen der “Curated Culture”-Serie gibt es drei neue Bilder zur Mini-Serie “Paintings Australia vs. Digital Artwork”. Diese sind in einem etwas anderen Stil gehalten und werden ihrem Titel gerecht, erinnern mich ganz persönlich aber auch an einige 90er-Computerspiele in Pixel-Optik. Erstellt wurden die drei neuen Hintergrundbilder von Ryhia Dank.

Elements: Coexisting on country. This piece reflects People, Kangaroo Tracks, Water, Fire and Earth. All coexisting.

Regenerate: Endurance after burning off. Burning off on country sees a contrast of red earth, black trees and green growth.

Waterways: After the Wet Season. Country has its fill of water, rivers and creeks are flowing creating new pathways.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich “Curated Culture”. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 2160 x 2400 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um perfekt auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

