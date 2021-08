Nest Smart Home: Googles neue Sicherheitskameras & Türklingeln mit Flutlicht und ohne Aware-Abo (Videos)

Google legt bei der Hardware nach und bringt neue Produkte für alle Fans des Nest Smart Home, die sich in wenigen Tagen auf neue Geräte freuen dürfen. Google hat neue Sicherheitskameras sowie eine neue Türklingel angekündigt, die mit einigen Neuerungen aufwarten können und erstmals ohne das kostenpflichtige Abo nutzbar sind. Zusätzlich hat man einen neuen Diebstahlschutz geschaffen. UPDATE: Neue Videos.



Googles Smart Home-Marke hat vor wenigen Monaten das neue Nest Hub 2 Smart Display vorgestellt, das unter anderem das kostenpflichtige Schlaftracking mitbringt und nun beschäftigt man sich wieder mit einem anderen Bereich des Smart Homes: Der Überwachung, Sicherheit und dem verwandten Bereich der Türklingeln. In allen drei Bereichen ist Nest schon seit längerer Zeit möglich und bringt nun die nächste Generation.

Die neue Generation der Überwachungskameras sowie die Türklingel lassen sich nun auch ohne das kostenpflichtige Nest Aware-Abo verwenden, zumindest eingeschränkt. Eine lokale Videoaufzeichnung von drei Stunden sowie eine lokale Auswertung sind nun ohne Abo und auch ohne Internetverbindung möglich. Möchtet ihr das um weitere Möglichkeiten erweitern und die Aufzeichnungen bis zu 60 Tage lang speichern und abrufen, kommt ihr um das Abo weiterhin nicht herum. Dennoch eine wichtige Verbesserung, denn der Quasi-Cloudzwang war bisher einer der Nachteile der Nest-Geräte.

Schauen wir uns nun die neuen Produkte und deren Verfügbarkeit an. Weitere Details findet ihr direkt im Google Store sowie in der Ankündigung im Google-Blog. Zwei Produkte sind noch in diesem Monat verfügbar, bei zwei weiteren müsst ihr euch noch für einen nicht näher genannten Zeitraum gedulden.









Nest Cam mit Akku

Preis: 199,99 Euro

Verfügbar ab: 24. August (Google Store, tink, Media Markt, Saturn)

Nest Doorbell mit Akku

Preis: 199,99 Euro

Verfügbar ab: 24. August (Google Store, tink, Media Markt, Saturn)

Nest Cam mit Flutlicht

Preis: 299,99 Euro

Verfügbar ab: “bald”









Google Nest Cam mit Kabel

Preis: 99,99 Euro

Verfügbar ab: “bald”

Mit unseren neuen Nest Cams könnt ihr auf Nest Hub schauen, was gerade in eurem Garten passiert und eine Benachrichtigung erhalten, wenn es an der Tür klingelt. Dadurch, dass die neuen Kameras ebenfalls vollumfassend in der Google Home-App integriert sind, habt ihr eine gute Übersicht über alle eure kompatiblen Smart-Home-Geräte. Mit einem Nest Aware-Abonnement ist sogar noch mehr möglich: Erweitert euren ereignisbasierten Videoverlauf von drei Stunden bis hin zu 30 bzw. 60 Tage – und erhaltet einen lückenlosen Videoverlauf bei kabelgebundenen Nest Cams.

UPDATE 12. August

Neue Videos für die Produkte hinzugefügt, die noch mehr Einblicke geben. Für interessierte Nutzer sicher ein gutes Hilfsmittel zur Kaufentscheidung.

