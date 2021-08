Google Health: Schon wieder Strategiewechsel bei der digitalen Patientenakte – Entwicklung nun bei YouTube & Co

Google arbeitet schon seit vielen Jahren am Neustart von Google Health, das als sehr umfassende Plattform für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser und auch Nutzer ohne Beschwerden angeboten werden soll. Doch nun großen Fortschritten in den letzten zwei Jahren gerät das Mammutprojekt nun wieder ins Stocken und soll wohl noch einmal ans Reißbrett geschickt werden. Die Entwicklung soll auf mehrere Teams aufgeteilt werden.



Google Health ist vor vielen Jahren als einfache Plattform zum Tracking einiger Vitalwerte gestartet und wurde schon vor langer Zeit wieder eingestellt. Seitdem hat sich im Hintergrund viel getan und wir haben erst vor einigen Wochen sehr ausführlich über den Neustart der digitalen Patientenakte berichtet. Doch nun scheint man schon wieder neue Pläne zu haben, denn obwohl alles recht startbereit aussah, zieht man nun erneut die Notbremse.

Der Produktmanager hat das Unternehmen verlassen, viele Mitarbeiter wurden zu anderen Projekten verschoben und Google selbst hat bestätigt, dass die Entwicklung nun auf viele Teams aufgeteilt wird:

Google Health is no longer just a single team, but a significant company-wide effort that touches many of our products. Moving forward the @GoogleHealth name will encompass all our health initiatives.