YouTube Music: Viele Neuerungen wurden ausgerollt – die größten Updates für die Streamingplattform

Google versucht seit längerer Zeit mit YouTube Music sein Glück im großen Markt des Musikstreamings, kann sich aber laut vieler Statistiken noch nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Dass das nicht an der Weiterentwicklung der Plattform liegt, zeigt man nun sehr eindrucksvoll mit einer langen Liste von Verbesserungen, die in den letzten Monaten ausgerollt wurden.



YouTube Music hätte die perfekten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Streamingdienst, denn die darüberstehende Videoplattform ist unangefochtener Marktführer und an der allgemeinen Verbreitung von Google-Produkten kann es auch nicht liegen. Vermutlich hängt dem Dienst einfach die Last an, dass das Produkt für das Aus von Google Play Music verantwortlich ist und man als Nutzer nie weiß, ob sich der Umzug lohnt, wenn das Produkt schon bald wieder eingestellt werden könnte. Das mittlerweile typische Google-Problem.

Aber YouTube Music hat auch seine Fans und man arbeitet daran, immer neue Features auf die Streamingplattform zu bringen. Jetzt hat man einen Überblick über alle Neuerungen gegeben, die man in den letzten Monaten für viele Nutzer ausgerollt hat. Dabei handelt es sich um kleine und große Verbesserungen, die manchmal für die gesamte Plattform gelten, in einigen Fällen nur für Smart Speaker, nur für das Auto, nur für Wear OS und so weiter.

Die wichtigen Neuerungen rund um die Musikplattform findet ihr bei uns im Blog, während einige kleinere Dinge vielleicht etwas untergehen und daher in einer solch großen Ansammlung an Neuerungen und Verbesserungen besser aufgehoben sind. Schaut euch einfach die Auflistung beim YouTube Support oder die folgende kurze Übersicht an.











[May 7] Replay Mix

[May 17] Improvements to Audio player colors

[May 27] Song Radio on Sonos

[May 27] Better search recommendations

[June 1] Using your YouTube history to improve new user onboarding

[June 1] Tabbed UI in Android Auto

[June 10] User generated content in Song Radio

[June 11] Improvements to topic shelves

[June 17] Improvements that bring Android in parity with iOS

[June 28] Audio Player UI on Non-Android TV devices

[June 29] Improvements to Search Cards on Android

[July 15] Mood Mixes take a more detailed look at your musical history

[July 29] New Library Search filter

[July 26] Search Suggest Improvements

[July 7] Personalized Text Search Suggestions

