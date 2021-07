Samsung Galax Watch 4: Neuer Leak verrät viele Details zu ersten Smartwatches mit Googles Wear OS (Galerie)

Google und Samsung wollen der Smartwatch-Plattform Wear OS einen großen Neustart spendieren, der natürlich mit entsprechender Hardware eingeführt werden soll: Schon in wenigen Wochen sollen die beiden Smartwatches Samsung Galaxy Watch 4 und Samsung Galaxy Watch 4 Classic vorgestellt werden und schon jetzt gibt es viele neue Bilder sowie vermeintlich echte Spezifikationen.



Die beiden Smartwatches der Samsung Galaxy Watch 4-Serie gehören derzeit zu den interessantesten kommenden Produkten, denn sie werden das neu gestartete Betriebssystem im Gepäck haben, das sie vermutlich in den zwei bis drei Monaten exklusiv bieten können. In den letzten Wochen gab es bereits sehr viele Leaks rund um die beiden Smartwatches und nun soll Amazon die Einträge versehentlich zu früh freigeschaltet haben. Es soll sich also um offizielles Bildmaterial sowie die finalen Spezifikationen handeln.

Vieles rund um die beiden Smartwatches war bisher schon bekannt und die nun veröffentlichten decken sich mit den zuvor durchgesickerten Leaks und Animationen, die wir euch hier im Blog natürlich schon präsentiert hatten. Die Spezifikationen waren bisher noch unvollständig, doch mit den Angaben zur Displaygröße sowie dem verbauten Akku sind die wichtigsten Dinge nun bekannt und vielleicht kann der eine oder andere schon eine Vorab-Kaufentscheidung treffen.

Die beiden neuen Smartwatches sollen am 11. August auf einem Galaxy Unpacked-Event vorgestellt werden und es ist anzunehmen, dass Google rund um diesen Termin weitere Details zum neuen Wear OS veröffentlicht. Entweder direkt im Anschluss, am selben Tag zuvor oder in einer gemeinsamen Veranstaltung mit Samsung.









Samsung Galaxy Watch 4 (Active)

Verfügbare Größen: 40mm und 44m

Display: 1,19 Zoll; Gorilla Glass DX+

Akku: 247 mAh

Farben: 7 Verschiedene Gehäuse- und Armband-Kombinationen (Schwarz, Silber, Grün, Gold)

(Schwarz, Silber, Grün, Gold) Weiteres: 5 ATM-Wasserbeständigkeit, GPS, MIL-STD 810G Standard

Präsentation: 11. August

Preis: 299 – 349 Euro Euro (40mm), 380-400 Euro (44mm)

40mm

44mm









Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Verfügbare Größen: 42mm, 44m und 46mm

Display: 1,36 Zoll; Gorilla Glass DX+

Akku: 361 mAh

Farben: Verschiedene Gehäuse- und Armband-Kombinationen (Weiß, Grau, Schwarz)

(Weiß, Grau, Schwarz) Weiteres: 5 ATM-Wasserbeständigkeit, GPS, MIL-STD 810G Standard

Präsentation: 11. August

Preis: 399 – 449 Euro (42mm), 500-530 Euro (46mm)

42mm

46mm









Das neue Wear OS auf Samsung-Smartwatches

[WinFuture]















