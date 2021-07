Google TV: Neue Fernbedienung kommt in die Android-App – Smart TV mit dem Smartphone steuern

Mit dem Start von Google TV im vergangenen Jahr wollte Google die Smart TV-Plattform Android TV auf das nächste Level heben und dafür an vielen Stellen ansetzen – auch bei der Fernbedienung. Schon vor einiger Zeit wurde eine neue Fernbedienung-App für Google TV angekündigt und nun zeigt sich diese erneut in der Google TV-App. Gut möglich, dass die neue App schon bald ausgerollt wird.



Google arbeitet derzeit an vielen verschiedenen Lösungen für Google TV-Fernbedienungen, wobei die primäre Variante neben der Hardware-Fernbedienung eine Software-Lösung ist, die direkt in die Google TV-App für Android integriert wird. In obiger Animation ist diese neue Fernbedienung bereits zu sehen, die schon im Frühjahr angekündigt wurde und bisher nicht ausgerollt wurde. Jetzt ist sie in der aktuellen Version der App erneut aufgetaucht.

Auf obigen Screenshots seht ihr die Fernbedienung in der Google TV-App, wie sie derzeit umgesetzt ist. Über Umwege lässt sich diese Oberfläche aufrufen, allerdings bisher noch nicht mit dem Smart TV verbinden und nutzen. Schon jetzt ist zu erkennen, sowohl in der Animation als auch in den Screenshots, dass die Oberfläche der Fernbedienung sehr flexibel ist und sich je nach benötigter Eingabe von selbst anpasst. Manchmal gibt es die Fernbedienung zur TV-Steuerung und an anderen Stellen ein Keyboard.

Wann diese neue Fernbedienung ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern.

