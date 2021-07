Google Fotos: Neuer Suchfilter für Dokumente wird wohl ausgerollt – erkennt und kategorisiert Dokumente

Mit Google Fotos lassen sich alle Arten von Bildern und Videos in der Cloud speichern, die dort auch dank der starken Suchfunktion recht schnell wieder gefunden werden können. Nun wird die Suchfunktion weiter ausgebaut und unterstützt eine Kategorie, die eher selten in Fotoalben verwendet wird, aber durch das Auto Backup immer wieder dort landet: Die Kategorisierung und Sortierung von Dokumenten.



Google Fotos ist nicht nur für reine Fotoalben nützlich, sondern wird vor allem durch das Auto Backup mit vielen weiteren Bildtypen gefüllt, von Zeichnungen über Screenshots bis hin zu Memes oder abfotografierten Dokumenten. Weil Dokumente und jegliche Art von nicht passenden Bildern wohl einen immer größeren Bereich des Fotospeichers der Nutzer ausmachen, hat Google nun einen neuen Typen in der Übersicht eingeführt.

Zu den bisherigen Kategorisierungen nach Personen, Orten und Objekten kommen nun die Dokumente. Diese sind wiederum in weiteren Unterbereiche unterteilt und können dort nach sehr vielen Dingen unterscheiden: Buchcover, Rechnungen, Screenshots, Notizen, Visitenkarten und vieles mehr – auf obigem Screenshot könnt ihr das sehen. Scheint sehr praktisch zu sein und passt perfekt zur kürzlich ausgerollten Google Lens-Texterkennung in Google Fotos.

Dieser neue Bereich ist im Frühjahr erstmals aufgetaucht und scheint sich in den letzten Tagen bei immer mehr Nutzern zu zeigen. Bei mir ist es bisher noch nicht angekommen, was aber auch daran liegen könnte, dass ich nur wenige Dokumente fotografiere oder direkt aus Google Fotos lösche. Schaut einfach einmal nach, ob ihr es bereits nutzen könnt. Es sollte, wie am Screenshot ersichtlich, auch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen.

