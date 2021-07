Google Kontakte: Gelöschte Einträge wiederherstellen – Papierkorb-Funktion jetzt auch in der Android-App

Die Kontaktverwaltung Google Kontakte hat im vergangenen Jahr ein wichtiges Update erhalten, dessen Relevanz sich erst dann abschätzen lässt, wenn man es einmal benötigt: Den Papierkorb. Aus diesem lassen sich alle gelöschten Kontakte für einen gewissen Zeitraum sehr leicht wiederherstellen. Nachdem es damals nur in der Android-App zugänglich war, hat es dieses Feature kürzlich endlich in die Android-App geschafft.



Es gibt sicherlich spannendere Apps als eine Kontaktverwaltung, aber dennoch sind viele Menschen auf solch ein Produkt angewiesen und nutzen diese täglich – vermutlich auch in synchronisierter Form mit anderen Apps. Kaum jemand dürfte heute noch Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder weitere Daten mit Zettel und Stift notieren, geschweige denn für mehr als eine Handvoll Personen im Kopf haben. Umso schlimmer ist es, wenn ein Eintrag versehentlich gelöscht wird.

Weil das Löschen eines Kontaktes überraschend schnell von der Hand gehen kann, hat Google der eigenen Kontaktverwaltung im vergangenen Jahr einen Papierkorb spendiert. In diesem werden alle gelöschten Kontakte für eine Dauer von 30 Tagen aufgehoben und können von dort endgültig gelöscht oder mit wenigen Schritten wiederhergestellt werden. Damals war das nur in der Web-Oberfläche möglich, sodass die in der Android-App gelöschten Kontakte weiterhin endgültig gelöscht wurden (obwohl es eine Rückgängig-Funktion gab).

Irgendwann in den letzten 2-3 Monaten wurde das Papierkorb-Feature für die Android-App ausgerollt und steht längst für alle Nutzer zur Verfügung. Dafür müsst ihr einfach nur den Eintrag “Papierkorb” aus dem linksseitig platzierten Hamburger-Menü aufrufen und seht dort eine Auflistung aller in den letzten 30 Tagen gelöschten Kontakte.









So funktioniert der Papierkorb

Wenn Sie einen Kontakt in den letzten 30 Tagen gelöscht haben, können Sie ihn durch Verschieben wieder aus dem Papierkorb herausholen.Tipp: Kontakte, die Sie unter “Weitere Kontakte” gelöscht haben, werden nicht in den Papierkorb verschoben. Sie können sie wiederherstellen, wenn Sie alle Änderungen innerhalb der letzten 30 Tage rückgängig machen. Öffnen Sie Google Kontakte. Scrollen Sie auf der linken Seite nach unten. Klicken Sie auf Papierkorb. Wählen Sie eine Option aus. Einzelner Kontakt : Klicken Sie das Kästchen neben dem Namen des Kontakts an.

: Klicken Sie das Kästchen neben dem Namen des Kontakts an. Mehrere Kontakte : Klicken Sie die Kästchen neben den Kontakten an, die Sie wiederherstellen möchten.

: Klicken Sie die Kästchen neben den Kontakten an, die Sie wiederherstellen möchten. Alle Kontakte: Klicken Sie das Kästchen neben einem der Kontakte an. Klicken Sie links oben auf Aktionen für Auswahl > Alle. Klicken Sie oben auf Wiederherstellen.

Das Feature ist wohl nicht ganz neu, allerdings gab es niemals eine offizielle Ankündigung. Der Rollout dürfte im Laufe der letzten drei Monate gestartet sein und ist für den einen oder anderen dementsprechend auch nicht mehr ganz neu. Wer aber erst kürzlich einen Kontakt versehentlich gelöscht hat, darf sich nun freuen und diesen mit etwas Glück innerhalb der 30-Tages-Frist wiederherstellen.

