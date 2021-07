Neue Eastereggs in der Google-Suche: Natürlich blond, DVD Screensaver, Ingenuity und mehr (Screenshots)

Google platziert immer wieder neue Späße und Eastereggs in den diversen Produkten – allen voran in der Websuche. Dort ist nun wieder ein neues Easteregg aufgetaucht, mit dem das 20-jährige Jubiläum des Films “Natürlich blond” zelebriert werden soll – und es wird mehr als Pink. Anlässlich dessen zeigen wir euch auch noch einige weitere aktuelle Eastereggs in der Websuche.



Natürlich Blond

Der Film “Natürlich Blond” ist vielleicht nicht Jedermanns Sache, aber man kann ihn wohl zu den modernen Klassikern zählen, den eigentlich jeder kennt. Das dachten sich auch Googles Easteregg-Bastler und haben zum 20. Jubiläum des Films einen neuen Spaß in der Websuche platziert: Gebt einfach “Natürlich Blond” ein und im Knowledge Graph auf der rechten Seite sollte eine auffällig pink glitzernde Tasche auftauchen. Klickt ihr einmal auf diese Tasche, beginnt das Easteregg.

Es erscheint ein pinker Sessel inklusive Friseurhaube und ein Hund, der sich unter diese Haube begibt. Nach einer kurzen Wartezeit verfärbt sich der gesamte Bildschirm in ein leichtes Pink und der Hund stolziert mit einem neuen pinken Anzug davon. Kurz darauf endet die Animation, doch die Titel der Suchergebnisse und einige weitere Links behalten bis zur nächsten Suchanfrage die pinke Farbe. Sieht doch eigentlich ganz schick aus, ist mal etwas Abwechslung 😉

» Natürlich Blond









Ingenuity

Der Mars-Rover Perseverance war Anfang des Jahres ein großes Thema und derzeit ist vor allem der dazugehörige “Helikopter” Ingenuity in den Medien, der bereits mehrmals über dem Mars abheben und Rekorde brechen durfte. Passend dazu hat Google ein Easteregg geschaffen, das ihr sehr einfach über die Suchanfrage Ingenuity aufrufen könnt. Klickt dann einmal auf den animierten Helikopter im Knowledge Graph und schon sieht es so aus wie auf obigem Screenshot.

» Ingenuity

DVD Screensaver

Ein Easteregg, das vielen Nutzern bekannt vorkommen könnte, weil man es von anderen Geräten kennt: In diesem Fall geht es um DVD-Spieler und andere Wiedergabegeräte: Gebt einfach DVD Screensaver ein und wartet einige Sekunden. Das Google-Logo wird sich plötzlich aus seiner Verankerung in der linken oberen Ecke lösen und dann von einer Kante des Bildschirms zur anderen fliegen. Es war (und ist?) ein typischer Screensaver von DVD-Playern, die dieses bei längerer Inaktivität gezeigt haben.

» DVD Screensaver









Pride Month-Easteregg

Der Pride Month ist vorbei, aber das Easteregg ist noch geblieben: Pünktlich zum Beginn des Pride Month hatte Google ein neues Easteregg freigeschaltet, das erneut auf einen Konfetti-Regen setzt und zusätzlich die bunten Flaggen regnen lässt. Gebt dazu einfach den Begriff “Pride Month” oder etwas Ähnliches mit Verbindung zur LGBTQ+ Community ein und schon regnet es die bunten Schnippsel einmal vom oberen Rand des Displays. Möchtet ihr es nochmal sehen, könnt ihr entweder die Seite aktualisieren oder auf das bunte pulsierende Herz im Knowledge Graph klicken.

» Pride Month















