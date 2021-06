Apple WWDC 2021 Livestream: YouTube überträgt die Keynote des Entwickler-Events ab 19:00 Uhr Live (Video)

Heute Abend start die Entwicklerkonferenz Apple WWDC 2021 und wird natürlich wie in jedem Jahr die Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich ziehen. Apple hat sich seit dem Start der virtuellen Events durch wirklich sehr gute Präsentationen hervorgetan und hängt die Messlatte immer wieder ein Stückchen höher. Wer heute Abend Live mit dabei sein will, kann die WWDC-Keynote mit Tim Cook ab 19:00 im Livestream bei YouTube verfolgen.



Heute Abend startet die Apple WWDC 2021-Entwicklerkonferenz, die auch in diesem Jahr zwar nur auf dem Papier diesen Namen trägt (denn eine “Konferenz” wird es nur virtuell geben), aber dennoch viele Ankündigungen bereithalten wird. Vorab ist bereits bekannt geworden, dass man sich die Präsentation neuer Hardware in diesem Jahr wohl ersparen und auf einen nächsten Termin verschieben wird, aber hauptsächlich geht es bekanntlich bei der WWDC ohnehin um die Betriebssysteme.

Im Mittelpunkt der Konferenz werden iOS , iPadOS, watchOS, macOS und die weiteren bekannten Apple-Plattformen stehen, die bald in neuen Versionen erscheinen werden. Naturgemäß berichten wir hier im Blog nur sehr sporadisch über Apple-Neuerungen, aber dennoch spielen die Plattformen natürlich auch für Google-Nutzer eine große Rolle und so möchte der eine oder andere vielleicht den Livestream des Events verfolgen, der in diesem Jahr hochoffiziell und ohne Workarounds auch bei YouTube übertragen wird.

Die Apple WWDC Keynote beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und kann auf den verschiedensten Plattformen angesehen werden, wobei YouTube wohl die beste Lösung ist, um mit jedem Gerät und jeder Plattform dabei zu sein. Der bereits eingerichtete Stream trägt die Bezeichnung “WWDC 2021 — June 7 | Apple” und streicht damit das “Special Keynote” vom vergangenen Jahr.









Livestream der Apple WWDC Keynote bei YouTube

Sollte es etwas Google-relevantes während des Livestreams bzw. auf dem Event geben, was ich eher ausschließen würde, werdet ihr es natürlich hier im Blog erfahren. Interessant wird aber auch sein, ob und wie Google auf das Apple-Event reagieren wird. In den meisten Fällen gibt es während der Events großer Konkurrenten immer wieder kleine Störfeuer-Ankündigungen, mit denen man etwas Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken möchte. Sicher ist jedenfalls ein aktuelles Pixel Feature Drop mit neuen Funktionen.

Gut möglich, dass Apple einige Spitzen in Richtung Google unterbringt, denn immerhin geht Android 12 verstärkt in Richtung iOS – sowohl in puncto Design als auch bei den Datenschutz-Einstellungen. Das ist nichts Schlechtes, aber wenn man als Vorbild für die Konkurrenz dient, kann man das natürlich auskosten 😉

