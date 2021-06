Google Fotos: Android-Bildbearbeitung wird umgebaut – Markieren und Zeichnen rückt in den Vordergrund

Die Google Fotos Android-App bietet einige Möglichkeiten zur Verwaltung und Synchronisierung von Bildern, dürfte von vielen Nutzern aber auch als Galerie-App zur Betrachtung sowie Bearbeitung verwendet werden. In den letzten Monaten wurden die Bearbeitungsmöglichkeiten ausgebaut und nun wird ein recht simples Tool “befördert”, das einfache Notizen auf Bildern ermöglicht.



Google Fotos bietet sowohl auf dem Smartphone als auch im Web einfache Möglichkeiten zur Bildbearbeitung, die eine solide Grundlage für einfache Anpassungen bieten – darunter das Markup-Tool “Markieren und Zeichnen”. Dieses war bisher allerdings in einem Untermenü versteckt und könnte vielen Nutzern gar nicht bekannt sein. Das ändert sich nun, sodass sich der Weg zum Markieren und Zeichnen um einen Schritt verkürzt.

Statt im Untermenü von “Mehr”, so wie auf obigen Screenshots zu sehen, erhält das Tool mit dem jüngsten Update einen eigenen Eintrag im seitlichen scrollbaren Menü. Das trägt zu einer höheren Sichtbarkeit bei, verlängert das Menü allerdings noch weiter, was die etwas holprige Nutzung nicht unbedingt erleichtert. Gut möglich, dass das Menü in Kürze erneut überarbeitet wird, statt Text auf Icons setzt und somit vielleicht ohne Scrollen auskommen könnte.

Ein kleines aber feines Update, das seit wenigen Tagen ausgerollt wird und in Kürze bei allen Nutzern ankommen sollte.

[9to5Google]















