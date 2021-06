Was ist Fuchsia? Googles neues Betriebssystem wurde wohl nach zwei wichtigen Apple-Produkten benannt

Googles Entwickler schrauben seit Jahren am neuen Betriebssystem Fuchsia und haben erst kürzlich den großen Schritt getan, die Plattform auf die ersten Geräte auszurollen. Mittlerweile ist sehr viel über das Betriebssystem bekannt, doch woher kommt die merkwürdige Bezeichnung? Was bedeutet Fuchsia und was hat ausgerechnet Apple mit dem Projekt zu tun. Hier findet ihr die Antworten.



Wir wissen nicht genau, wann Google mit der Entwicklung und Konzeption von Fuchsia begonnen hat, hier im Blog spielt das Betriebssystem immerhin schon seit 2017 eine Rolle – und eines Tages wird man es vielleicht auch mal offiziell vorstellen. Trotz Googles absoluter Verschwiegenheit rund um das Betriebssystem hat man schon vor längerer Zeit eine große Ressourcen-Sammlung unter Fuchsia.dev zur Verfügung gestellt, die immer wieder interessante Details ans Licht bringt.

Auf Googles offizieller Fuchsia-Seite wird unter anderem erklärt was Fuchsia ist und was es nicht ist, aber trotz umfangreicher Informationen und dem bereits erfolgten Rollout auf Smart Displays ist vieles nach wie vor im Dunkeln. Was wir bisher aber noch nicht wussten ist, woher der Name “Fuchsia” überhaupt kommt. Dieser wird von Google so selbstverständlich und ohne jegliche Anführungszeichen oder Projekttitel erwähnt, dass man derzeit davon ausgehen muss, dass es sich um den finalen Produktnamen handelt. Immerhin wird er sogar schon im Support-Center verwendet – wenn auch falsch geschrieben.

Daher kommt der Name Fuchsia

Auf Googles Entwickler-Portal heißt es schon auf der Startseite in der allerersten Zeile:

Pink + Purple == Fuchsia (a new Operating System)

Das beantwortet zwar die grundlegende Frage, wirft aber mindestens zwei neue Fragen auf. Fuchsia würde man im Deutschen am ehesten mit der Farbe Magenta vergleichen, aber natürlich hat es keinerlei Bezug zum bekannten Telekommunikationsunternehmen, das die Farbe und Marke für sich beansprucht. Fuchsia ist eher daraus entstanden, dass zwei Farben kombiniert worden sind.

Fuchsia = Pink + Purple. Erinnert zuerst vielleicht an das Musik-Business, hat aber tatsächlich einen völlig anderen Ursprung. Laut Wikipedia handelt es sich bei beiden Farbangaben um interne Projektbezeichnungen von Apple. Sollte Google also tatsächlich den großen Hoffnungsträger, ein völlig neues Betriebssystem, auf Apple-Wurzeln aufbauen? Zumindest in puncto Namensgebung scheint das nicht ausgeschlossen zu sein.









Purple = das iPhone

Rund um das Jahr 2004 hat Apple am iPad gearbeitet, sich dann aber dazu entschieden, sich zuerst auf Telefone zu konzentrieren. Es wurde das Project Purple geschaffen, aus dem drei Jahre später das erste iPhone hervorgehen sollte. Wie man auch immer zu Apple und zum iPhone steht, es war ein Meilenstein für den mobilen Markt und die digitale Welt. Da gibt es keine Diskussionen.

Pink = Ein Apple-Betriebssystem

Pink war ein von Apple entwickeltes objektorientiertes Betriebssystem auf Microkernel-Basis, das allerdings beim Unternehmen aus Cupertino niemals das Licht der Welt erblickte. Pink spielt in der Hinsicht keine große Rolle, hätte aber ein Neuanfang für Apple werden können. Interessantes Detail: Google sagt, dass Fuchsia kein Microkernel-Betriebssystem ist. Aber Fuchsia ist ja auch kein Telefon.

Googles neues Betriebssystem auf Apples Wurzeln?

Diese Informationen stammen bis auf die Farbformel nicht von Google, sondern sind eher spekulativer Natur. Aber sie sind so glaubwürdig, dass sie in der englischen Wikipedia seit langer Zeit als Fakt verkauft werden. Die große Frage lautet für mich aber eher, warum man sich ausgerechnet für diese beiden Projektnamen entschieden und dafür in Apple-Gefilden gewildert hat. Wurden frühere Apple-Mitarbeiter sehr früh an Fuchsia beteiligt? Möglich. Hat Apple irgendetwas mit Fuchsia zu tun? Meiner Meinung nach so gut wie ausgeschlossen.

Im übertragenen Sinne sind Pink und Purple sicherlich gute Vorgaben für Fuchsia: Ein völlig neues Gerät und ein völlig neues Betriebssystem. Schlussendlich spielt der Projektname, so lange es nicht auch die Bezeichnung für das finale Produkt wird, keine große Rolle, aber dennoch wollte ich euch dieses interessante und vielleicht auch tiefblickende Detail nicht vorenthalten.

[Wikipedia]















