Mit der Kontaktverwaltung Google Kontakte lassen sich, wie der Produktname schon verrät, viele Details zu den Personen und Einträgen im eigenen Telefonbuch bearbeiten und mit weiteren Details versehen. Das gilt seit einiger Zeit auch für das eigene Profil, denn nun kann direkt aus der Kontaktverwaltung heraus das Profilbild des Google-Kontos ausgetauscht werden. Eine sinnvolle Verbesserung.



Jedes Google-Konto verfügt über ein Profilbild, das an vielen Stellen im Netzwerk verwendet wird und unter anderem bei GMail, bei YouTube, im Play Store oder auch bei Google Fotos und natürlich Google Kontakte sichtbar wird. Dieses Profilbild kann vom Nutzer selbst festgelegt werden, was bisher allerdings nur über die Profil-Einstellungen möglich war, die die meisten Nutzer wohl nur sehr selten bis gar nicht besuchen. Wird kein Profilbild festgelegt, gibt es einen Platzhalter und an einigen Stellen die aus GMail bekannte Darstellung mit den eingefärbten Buchstaben.

Seit kurzer Zeit lässt sich das Profilbild auch über die Kontakte-App ändern. Klickt oder tippt dazu einfach nur auf das eigene Profilbild oben rechts und schon seht ihr im Overlay ein neues Kamera-Icon, das sich direkt über das kleine eigene Profilbild legt. Mit einem Klick oder Touch öffnet sich dann je nach Plattform unterschiedlich die Dateiauswahl oder Googles Filepicker, mit dem ihr ein neues Profilbild festlegen könnt.

Weil dieses Feature im Standardmenü platziert wurde, ist das auch aus einigen anderen Google-Produkten heraus möglich – allerdings noch längst nicht bei allen. Dennoch ist es gerade bei der Kontaktverwaltung sehr sinnvoll, denn an dieser Stelle legt man schließlich auch die Bilder und Details der Kontakte fest.

