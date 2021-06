GMail & Google Drive: Erweiterte Suchfilter sollen noch sichtbarer werden – neues Icon in beiden Apps

Wer die Google-Produkte etwas umfangreicher nutzt, dürfte sehr viele Inhalte in GMail, Google Drive und den anderen Angeboten gespeichert haben. Die Suchfunktion kann da schnell zum größten Helfer werden. Damit alle Nutzer die umfangreichen Suchfilter einfacher entdecken, gibt es in den Oberflächen nun neue Icons, die auf die aufklappbaren Suchfelder hinweisen. Allerdings sind diese nicht in allen Apps gleich.



In nahezu allen Google-Produkten findet sich eine stets präsente Suchleiste, mit der sich die darin gespeicherten Inhalte durchsuchen lassen. Die meisten Nutzer dürften dort wohl nur einzelne Begriffe oder Stichpunkte eintragen, doch das kann je nach Szenario zu einer langen Ergebnisliste führen, die der Nutzer wiederum durchsuchen muss. Um das zu verhindern, gibt es zahlreiche Suchfilter, die sich direkt im Text eingeben oder in einem ausklappbaren Menü anwählen lassen.

Weil diese Filter wohl nicht ganz so häufig verwendet werden, möchten Googles Designer sie nun etwas sichtbarer machen: Statt dem Dropdown-Pfeil (Rechts) verwendet man nun das Filter-Symbol (Links). Ob es einfacher erkennbar, sei mal dahingestellt, aber das Icon springt aus meiner Sicht stärker als zuvor ins Auge. Im ersten Schritt wurde diese Änderung nur bei GMail und Google Drive durchgeführt, während es in anderen Produkten beim alten bleibt.

Im Google Kalender ist weiterhin das Dropdown-Icon zu sehen, allerdings erst nach Ausklappen der Suchleiste – es sind also zwei Schritte erforderlich. Bei Google Fotos hingegen gibt es gar kein Icon. Gut möglich, dass es auch bei diesen beiden Produkten noch zu Änderungen kommen wird.

