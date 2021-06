Gboard: Emojis zu witzigen neuen Bildchen kombinieren – Googles Tastatur-App macht nun Vorschläge (Galerie)

Googles Tastatur-App Gboard hat Ende 2020 die “Emoji Kitchen”-Funktion eingeführt, die den Nutzern viel Spaß machen dürfte und noch einmal erweitert wird. Erst kürzlich wurden die Unicode 13.1-Emojis unterstützend eingeführt und nun möchte Google dieses Feature noch weiter promoten: Jetzt kann die Tastatur-App diese gemischten Emojis automatisch erstellen und kontextbasiert zum Einfügen vorschlagen.



Gboard besitzt seit einiger Zeit eine vielleicht gar nicht so bekannte Funktion zum Erstellen von Stickern. Diese bestehen nicht mehr unbedingt nur aus selbst erstellten oder aufgezeichneten Emojis oder Stickersammlungen, sondern können durch die Kombination von zwei Emojis erstellt werden. Dazu müsst ihr einfach nur die Sticker aufrufen und zwei Emojis nacheinander auswählen – und schon wird der entsprechende Sticker erstellt, der zusätzlich mit anderen Nutzern geteilt werden kann.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind nicht erkennbar, sodass ihr das Ganze einfach einmal ausprobieren müsst, aber wie den folgenden Screenshots zu entnehmen ist, ist die Chance auf einen Treffer sehr groß – insbesondere in den Kategorien der “Smileys”, Menschen, Tiere und Objekte. Und wer mit den Kombinationen nichts anfangen kann, kann auch zwei Mal dasselbe Emoji auswählen und erhält dann ein intensiviertes Emojis als Sticker. Aus dem Cowboy-Gesicht wird dann z.B. ein riesiger Cowboy, bestehende aus vielen einzelnen Gesichtern, zwei Schuhen und zwei Händen. Schaut euch einfach einmal die folgende Galerie an.

UPDATE:

Um dieses Feature weiter zu promoten, hat Google nun einen Automatismus angekündigt, der basierend auf dem Kontext neu gebastelte Emojis vorschlagen soll. Diese Vorschläge erscheinen so alle anderen Emojis in der Gboard-Ansicht. Vorerst funktioniert das allerdings nur in Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Fraglich, ob das jemals in deutscher Sprache angeboten oder das Feature vorher eingestellt wird.

















