Ein echter Google Store: Google eröffnet weltweit ersten Flagship Store – Symbiose aus Online & Offline (Galerie)

Nach Jahren der Planung und unzähligen Versuchsballons mit Popup-Geschäften eröffnete am Donnerstag der weltweit erste echte Google Store in New York seine Türen. Wenig überraschend handelt es sich bei dem Flagship Store aber nicht nur um reine Verkaufsräume, sondern um einen breiten Zugang in die Google-Welt mit zahlreichen Abteilungen zum Kennenlernen, ausprobieren und natürlich auch Kaufen der Produkte. Update: Neue Informationen zur Kaufabwicklung im Store, die eine starke Online-Anbindung nutzt und sogar Google One-Rabatte erlaubt.



Viele große Tech-Unternehmen betreiben eigene Stores, wobei die Apple Stores mit Sicherheit das bekannteste Beispiel sind. Aber auch Microsoft, Samsung oder sogar Huawei sind mit Stores in bester Lage vertreten – über Amazon müssen wir wohl gar nicht erst reden. Google hat sich trotz eines seit Jahren wachsenden Hardware-Portfolios weitestgehend aus diesem Bereich ferngehalten, doch damit ist es nun vorbei. In New York eröffnete man am Donnerstag den ersten Flagship Store.

Wir haben euch bereits viele Details zum neuen Store geliefert und nun hat Google mit einem Blogpost, vielen Fotos und einigen Informationen nachgelegt. Man betont, dass die Planungen für den Store bereits seit sehr langer Zeit laufen und viele Bereiche bzw. Elemente einzelner Bereiche vorab im kleinen Store im Hauptsitz in Mountain View ausprobiert wurden. Das grundlegende Design des Stores und die Materialwahl ist aus meiner Sicht etwas gewöhnungsbedürftig und das gesamte Geschäft wirkt überhaupt nicht wie ein “Google-Laden”.

Bei der Materialwahl haben nicht nur Farben und Formen eine Rolle gespielt, sondern auch die Nachhaltigkeit. Alle Materialien sowie auch der Bau des Stores sind mit dem Umweltschutz-Gedanken im Hinterkopf ausgewählt worden. Vom lokalen Holzhändler für die Regale und Tische über recycelte Teppichböden bis hin zum Fensterglas. Das hat dem Store als einen von weniger als 215 Geschäften weltweit das LEED Platinum Rating eingebracht – die höchste Auszeichnung in diesem Bereich.









Fotos aus dem neuen Google Store in New York, Chelsea

















Symbiose aus Online & Offline

Wie rund um die Eröffnung bekannt wurde, gibt es eine gute Mischung aus Online und Offline: Der große Store hat keinen Kassenbereich, sondern der Verkauf findet mehr oder weniger Online statt. Findet man etwas im Store, wird es offenbar ebenfalls über ein Online-System abgerchnet. You’ll be notified when your order is ready and receive a QR code. Bring the code during your store visit, show it to any associate, and they’ll bring you your order.

Dementsprechend gelten auch die Google One-Vorteile, die bis zu 10 Prozent Rabatt bringen können. Sehr gut für den Kunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich bei einem möglichen Erfolg des Stores doch noch zu etwas traditionelleren Kassensystemen durchringen wird.

—

Man hat extrem viel Zeit und sicherlich auch Geld in den Entwurf dieses Stores gesteckt, sodass nicht davon auszugehen ist, dass dieser nach ein paar Monaten wieder seine Pforten schließt. Ich gehe davon aus, dass man nun auch in diesem Bereich auf den Apple-Zug aufspringt und in den nächsten Jahren in einigen weiteren Ländern rund um die Welt solche Stores in exklusiven Lagen eröffnen wird. Deutschland könnte bei so etwas weit vorne sein, aber bisher gibt es in diese Richtung noch überhaupt keine Informationen. Aber nicht umsonst heißt es schon in der Ankündigung “The first Google Store”.

» Alle Informationen zum weltweit ersten Google Store

[Google-Blog]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren