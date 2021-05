Android TV: Alternative Launcher bringt Sideload-Apps auf den Homescreen und entfernt alle Werbebanner

Mit Googles Smart TV-Betriebssystem Android TV lassen sich viele Android-Apps direkt auf dem Fernseher nutzen, was auch abseits des Streamings in manchen Fällen sehr praktisch sein kann. Vor einiger Zeit haben wir euch gezeigt, wie sich Apps per Sideload installieren lassen, die nicht im Play Store zur Verfügung stehen und heute stellen wir den dazu passenden Sideload Launcher vor, der die Apps auf den Homescreen bringt.



Wir haben euch kürzlich sehr ausführlich gezeigt, wie sich Apps unter Android TV per Sideload installieren lassen und der Play Store einfach umgangen werden kann. Das ist kein großer Aufwand, aber leider werden die auf diesem Wege installierten Apps nicht auf dem Homescreen dargestellt, sondern lassen sich nur über die Einstellungen aufrufen. Das ist wenig komfortabel und lässt sich auf normalem Wege leider nicht anders lösen. An dieser Stelle kommt ein Sideload Launcher ins Spiel.

Der Sideload Launcher mit dem leicht sperrigen Namen “Sideload Channel / Application Launcher” verknüpft nicht nur alle installierten Apps, sondern kann sich auch Zugriff auf die eingerichteten Kanäle verschaffen und die in ähnlicher Form wie in Googles Launcher darstellen. Damit ist die App nicht nur ein Aufsatz, der in manchen Fällen verwendet wird, sondern kann als Ersatz für Googles Launcher genutzt werden. Zwar gibt es unter Android TV keine Möglichkeit zum Austausch des Standard-Launchers, aber mit einem Tastendruck zum Start wechselt ihr direkt zu diesem Launcher und nutzt fortan bis zum Neustart einfach nur noch diese Oberfläche.

Mit dem Sideload Launcher kommen alle installierten Apps, inklusive der extern installierten Anwendungen sowie alle eingerichteten Kanäle in die Oberfläche. Zusätzlich erhaltet ihr jede Menge Möglichkeiten zur Anpassung der Oberfläche, was im Standard-Launcher in diesem Umfang nicht möglich ist.









Die Oberfläche ist, man muss es leider sagen, nicht ganz so schick wie die von Google, aber dafür ist sie funktionell und tut genau das, was man sich erwartet: Ihr erhaltet schnellen Zugriff auf alle Inhalte und seid flexibel bei der Auswahl der Kanäle sowie der installierten Apps. Insbesondere die Medienauswahl hat Google vor einiger Zeit als Einnahmequelle entdeckt und mit Google TV weiter ausgebaut, was sich durch eine immer stärkere Präsenz im Standard-Launcher äußert.

Ihr schlagt also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und könnt euch somit ein ganz Neues Android TV schaffen: Ein angepasster Homescreen, nur die selbst gewünschten Kanäle und Inhalte, keine Werbung und der Komfort der externen Apps. Der Entwickler hatte längere Zeit pausiert, aber mittlerweile wird die App wieder weiterentwickelt und dürfte wohl schon bald mit den neuesten Entwicklungen rund um Android TV Schritt halten.

Wer die App einmal ausprobieren möchte, findet hier den Link zum Download über den Play Store. Aktuell kostet die App 2,19 Euro. Wer es also wirklich benötigt und viele Apps per Sideload installiert, dem sollte es das Geld allemal wert sein.















