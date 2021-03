Android TV & Chromecast: Tausende kostenlose Inhalte – Pluto TV startet neuen Musiksender Live in Concert

Der Markt der Streamingplattformen wächst in alle Richtungen und bringt nicht nur immer neue Inhalte, sondern auch immer mehr Plattformen hervor – was in dem Fall nicht unbedingt positiv sein muss. Abseits der großen Namen gibt es interessante Alternativen wie etwa Pluto TV, das kostenlos für alle Google-Plattformen verfügbar ist und nun wieder mit einem neuen Kanal für Musikfreunde aufwarten kann. Erst kürzlich kam MTV Unplugged dazu.



Wir haben euch Pluto TV hier im Blog schon mehrmals vorgestellt, denn die Plattform wird stetig mit neuen Inhalten und Funktionen sowie aktualisierten Apps ausgebaut. Pluto TV kann auf dem Smartphone, im Browser, unter Android TV, auf dem Chromecast und auf einigen weiteren Plattformen genutzt werden. Bei Pluto TV handelt es sich um eine Plattform, die das Streaming mit dem klassischen linearen Format vermischt und Hunderte TV-Sender mit speziellen Themen anbietet.

Diese Sender werden laufend bespielt und können sehr spezifisch angelegt sein – so wie etwa der Spongebob-Sender, auf dem den ganzen Tag lang der gelbe Schwammkopf zu sehen ist. Der Zugang ist vollkommen kostenlos und benötigt keine Registrierung. Einfach aufrufen und zurücklehnen. Finanziert wird das Ganze über Werbespots – also auf dem klassischen TV-Weg, nur eben im neuen Gewand und mit einigen Digitalfunktionen zum Vorspulen oder Anhalten des Programms.

Nachdem das Angebot erst kürzlich um drei neue MTV-Sender erweitert wurde, kommt nun ein weiterer Musikkanal dazu. Der neue Kanal nennt sich Live in Concert und bietet genau das, was der Titel vermuten lässt: Aufzeichnungen von Konzerten.









Der neue Live in Concert-Kanal bietet über 80 Stunden Material an Live-Konzerten, die im Laufe der Jahrzehnte aufgenommen worden sind. Darunter sind Aufnahmen von Künstlern wie Boy George, Katie Melua, Mando Diao, Blondie, daviw Bowie oder auch Oasis. Außerdem sollen sich Inhalte von Band Bloc Party, den Stereophonics sowie Simple Minds und sogar Rick Astley in der Dauer-Rotation befinden. Schaut einfach einmal herein, ob das eine oder andere Konzert bzw. Live-Auftritt für euch dabei ist. Hat ja auch ein wenig was von virtuellem Festival-Feeling.

Gerade in Pandemie-Zeiten, in denen manche Menschen Konzerte nur noch aus Erzählungen kennen (vielleicht leicht übertrieben), tut so ein Sender vielleicht ganz gut. Die Konzertauswahl darf gerne noch anwachsen, aber für den einen oder anderen Musikabend ist erst einmal genügend Material vorhanden, das gestreamt werden kann.

» Pluto TV

