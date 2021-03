Android Auto: Googles Infotainment-Plattform überall kabellos nutzen; Einige Änderungen beim neuen Dongle

Um Googles Plattform Android Auto kabellos nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, die aus “historischen” Gründen allerdings noch längst nicht zum Standard gehören. Mit dem neuen AAWireless-Dongle lässt sich das leicht lösen, doch nun gibt es einige Änderungen inklusive einer Preiserhöhung, die man an Käufer (nicht Vorbesteller) weitergeben muss. Alle Details zu den Änderungen am Dongle.



Der AAWireless-Dongle ist ein echter Problemlöser, denn mit dem kleinen Gadget ist es unter anderem möglich, die Verbindung zwischen Infotainment-Display und Smartphone kabellos herzustellen – völlig unabhängig davon, ob das Display im Auto dies unterstützt oder nicht. Kein Wunder, dass sich der Dongle seit Beginn des Crowdfundings sehr großer Beliebtheit erfreut und auch im Nachhinein von vielen Nutzern bestellt werden dürfte.

Schon vor einigen Tagen wurde angekündigt, dass der Dongle aus diversen Gründen teurer wird und für alle zukünftigen Bestellungen ab 75 Dollar angeboten wird. Dieser Preisanstieg ist auf steigende Kosten für die Produktion zurückzuführen, wobei vor allem die CPU der größte Preistreiber zu sein scheint. Schon für die bereits geplanten Einheiten hatte man Probleme, die benötigten CPUs vom Hersteller RockChip zu erhalten. Durch Verhandlungen konnte man die Lieferung sichern, musste aber wohl zusagen, für künftige Dongles auf einen anderen Chip auszuweichen.

This means while we are manufacturing the current pledges, we are also having to redesign the board and change the current CPU from RK3308 to RV1109. The new CPU is a massive overkill for our product, as is even the current one. But due to the shortage and lack of components, we have no real other choice then to go with this.