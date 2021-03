Android Auto: Neue Apps zur Navigation & Co kommen – Google stellt die Weichen für den App-Nachschub

Googles Infotainment-Plattform Android Auto hat erst vor wenigen Tagen ein großes Update mit vielen Neuerungen erhalten und nun soll es auch an der App-Front vorangehen: Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass man sich für deutlich mehr Drittanbieter-Apps als bisher öffnen wird und nun wurde ein großer Schritt getan, um das für Entwickler komfortabel zu ermöglichen.



Mit Android Auto verfolgt Google das Ziel, relevante Smartphone-Apps auf das Infotainment-Display ins Auto zu bringen. Bisher war das allerdings eine recht Google-exklusive Sache, insbesondere im wichtigen Bereich Navigation. In Kürze werden neue Navigations-Apps für Android Auto freigeschaltet und damit es auch an anderer Stelle weiter vorangeht, erhalten Entwickler nun ein praktisches Werkzeug an die Hand.

Google hat die Android for Cars Jetpack Library veröffentlicht, die für App-Entwickler einen zusätzlichen Layer zur Verfügung stellt, der vor allem für die Lösung einiger Kompatibilitätsprobleme aufgrund des schnellen Entwicklungs-Zyklus des Betriebssystems sorgen soll. Das dürfte dazu führen, dass Android Auto für Entwickler interessant wird und somit die App-Auswahl in Zukunft weiter ansteigt. Interessant finde ich die Bezeichnung “Android for Cars” statt Android Auto.

Die neue Bibliothek hat keine direkten Auswirkungen für Endnutzer, aber durch Googles Aktivitäten im Hintergrund sollte die App-Auswahl im Laufe dieses Jahres deutlich ansteigen. Erst vor wenigen Tagen hat Google sogar Spiele zu Android Auto gebracht.

