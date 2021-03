Android Auto: Googles Infotainment-Plattform überall kabellos nutzen – neuer Dongle wird jetzt teurer

Die kabellose Nutzung von Android Auto war lange Zeit nur sehr wenigen Nutzern vorbehalten, die die entsprechende Kombination aus Infotainment-Gerät und unterstütztem Smartphone mitbringen mussten. Mit dem neuen AAWireless-Dongle gehört das der Vergangenheit an, sodass sich dieser wenig überraschend großer Popularität erfreut. Doch nun geriet man in Produktionsschwierigkeiten und muss eine Preiserhöhung ankündigen.



Wir haben euch den AAWireless-Dongle bereits ausführlich vorgestellt, mit dem die kabellose Nutzung von Android Auto endlich zum Standard werden kann, völlig unabhängig von der restlichen Hardware-Konfiguration. Der Dongle klinkt sich zwischen Display und Smartphone und übernimmt die Kommunikation zwischen den beiden Geräten. Damit sich das Produkt auch in Zukunft lohnt, arbeiten die Bastler bereits an neuen Features.

So wie viele große Unternehmen in zahlreichen Branchen ist nun auch das AAWireless-Team von Lieferschwierigkeiten rund um die benötigten Komponenten betroffen, auch wenn die Stückzahlen natürlich im Vergleich sehr gering sind. Das hat nun dazu geführt, dass die Preise für Speicher, das Wifi-Modul und auch die CPU angezogen haben. Die CPU ist auf absehbare Zeit gar nicht mehr erhältlich, sodass man zu einer Alternative wechseln musste. Diese ist teurer und laut Aussagen der Entwickler ein “massiver Overkill” – bietet also deutlich mehr Leistung, als man eigentlich benötigt. Doch eine andere Alternative hat man nicht.

Durch den Preisanstieg, den Wechsel der CPU und die damit verbundenen Umbauarbeiten bei den Komponenten und der Platine muss man nun den Preis erhöhen. Statt bisher 65 Dollar werden nun 75 Dollar fällig. Das gilt allerdings erst für alle jetzt eingehenden Bestellungen, während der Preis für Vorbesteller unabhängig von den verbauten Komponenten stabil bleiben wird.

