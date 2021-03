Pixel 4a & Pixel 5: Google laufen die Nutzer davon – jeder dritte Nutzer will die Smartphone-Marke wechseln

Google wird in den kommenden Monaten mehrere neue Pixel-Smartphones vorstellen, die um die Gunst der Nutzer werben und den Marktanteil der Smartphones endlich weiter steigern sollen. Das könnte allerdings ein schweres Unterfangen werden, denn die Zufriedenheit der Pixel-Nutzer ist im Jahresvergleich deutlich gesunken. Jeder dritte Pixel-Besitzer will sich nach einer anderen Smartphone-Marke umsehen.



Viele Nutzer dürften sich etwa alle zwei Jahre ein neues Smartphone anschaffen, sodass die Hersteller sehr gut beraten wären, dem Kunden auch nach dem Kauf eines Geräts ein gutes Gefühl zu geben. Samsung hat das verstanden, die einstige Topmarke LG hingegen nicht. Aber auch Google scheint in der Gunst der Nutzer gesunken zu sein, wie nun eine nicht-repräsentative Umfrage unter 5000 US-Nutzern ergeben hat. Diese wurden befragt, welche Smartphone-Marke sie nutzen und ob sie bei dieser bleiben möchten.

Pixel

In diesem Report zur Marken-Loyalität liegen Googles Pixel-Smartphones nun weit hinter Apple und Samsung, nachdem man im Vorjahr noch auf dem zweiten Platz gewesen ist. Derzeit haben knapp 35 Prozent der Pixel-Nutzer vor, sich für das nächste Gerät nach einer anderen Marke umzusehen. Im Jahr zuvor waren es nur 16 Prozent. Die Gründe können sehr vielfältig sein, sind aber sicherlich auch hausgemacht. Das müssen nicht nur Probleme sein, sondern man hat sich auch in einigen Bereichen von der Konkurrenz abhängen lassen – sogar bei den Android-Updates.









Samsung

Bei Samsung zeigt sich ein ähnliches Bild, doch der Absturz ist beim südkoreanischen Hersteller nicht ganz so hoch. Jeder vierte Samsung-Nutzer wird sich nach einer Alternative umsehen, während es im Jahr zuvor nur 14 Prozent gewesen sind. Aus subjektiver Sicht muss ich sagen, dass das sicherlich nicht an den Updates liegt, denn rund um das Thema Android-Updates hat sich Samsung derzeit auf den Thron gesetzt und auch in den letzten 12 Monaten stark zugelegt.

LG

Zu LG muss man eigentlich nicht mehr viel sagen und spätestens ein Blick in diesen Artikel wird euch zeigen, warum dem Unternehmen die Nutzerbasis immer weiter wegschmilzt.

» Android: Samsung bietet vier Jahre Sicherheitsupdates – das ist der Update-Zeitplan für die Smartphones

[SellCell]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren