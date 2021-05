Android: Der Google Play Store versteckt App-Updates – neue reduzierte Oberfläche wird getestet (Screenshots)

Wer viele Android-Apps auf dem Smartphone hat, dürfte wohl nahezu täglich Aktualisierungen erhalten, die über den Google Play Store heruntergeladen und automatisch installiert werden. Der Play Store hat viele Jahre lang über die verfügbaren Updates informiert, doch seit einiger Zeit ist der Wurm drin – und nun wissen wir auch warum: Google will die Updates wohl unsichtbar machen und versteckt sie nun sogar schon im Play Store.



Android bzw. der Play Store hat viele Jahre lang darüber informiert, wenn App-Updates zur Verfügung stehen oder bereits installiert wurden. Was für viele Nutzer sehr praktisch ist, dürfte für viele andere wohl überflüssig gewesen sein. Die Masse dürfte sich nicht damit aufhalten wollen, Updates freizugeben oder sich darüber zu informieren, welche Neuerungen es gegeben hat. Und so ist es kein Wunder, dass Google das zunehmend in den Hintergrund rücken möchte und zum Teil bereits vollständig deaktiviert hat.

Nun taucht bei einigen Nutzern ein Play Store-Redesign auf, das die Liste der installierten Apps bzw. der verfügbaren Updates sehr deutlich reduziert. Die installierten Apps tauchen überhaupt nicht mehr auf und es gibt lediglich den Hinweis, dass alle Apps up to date sind. Gibt es verfügbare Updates, lassen sie sich wohl über das auf dem rechten Screenshot leere Untermenü aufrufen. Das war dann auch schon alles. Auch eine Liste der kürzlich aktualisierten Apps wird nicht mehr angeboten.

Der großen Masse der Nutzer dürfte das gar nicht auffallen, doch wer sich gerne über verfügbare Updates informiert, verliert damit eine wichtige Anlaufststelle. Derzeit scheint es ein Testlauf zu sein, doch es scheint unumgänglich, dass die App-Updates unsichtbar gemacht werden sollen.

