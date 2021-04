Google Maps: 12 Tipps für smarte Fahrradfahrer – die besten und praktischsten Features für Biker

Mit der Kartenplattform Google Maps kann sich jeder Nutzer mit zahlreichen Verkehrsmitteln von A nach B navigieren lassen – allen voran natürlich mit dem Auto oder zu Fuß. Aber weil nun endlich wieder die Sonne scheint, dürften sich immer mehr Menschen auf das Fahrrad schwingen und auch auf dem Drahtesel das Smartphone dabei haben. Wir zeigen euch eine aktualisierte Übersicht mit 12 Tipps für smarte Fahrradfahrer – von der Navigation bis zur Aufzeichnung der Fahrt.



Natürlich ist das Smartphone auch beim Fahrradfahren stets mit dabei und kann mit praktischen Befestigungen direkt am Lenker positioniert werden. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, das Smartphone als Navigationsgerät, als erweiterter Fahrradcomputer, Fitnesstracker oder für weitere Einsatzbereiche zu nutzen. Für diese Möglichkeiten gibt es zahlreiche spezialisierte Apps, in diesem Artikel wollen wir aber nur zeigen, was mit Google Maps und Google Fit möglich ist.

Fahrradroute mit Google Maps planen

Die Google Maps-Datenbank kennt nicht nur alle Straßen und Wege, sondern hat auch viele Daten üben deren Tauglichkeit als Fahrradweg. Wählt also für die Planung und Navigation unbedingt das Fahrrad als Verkehrsmittel aus, denn dann werden Routen ausgespuckt, die sich von der Fußgänger- und der Auto-Navigation unterscheiden. Eine Garantie für die Fahrradtauglichkeit gibt es nicht, aber mittlerweile ist das Ganze sehr zuverlässig, denn auch diese Daten werden stets aktualisiert.

Steigung und Gefälle anzeigen



Für den sportlichen Fahrradfahrer ist nicht nur die Streckenlänge und die voraussichtliche Dauer der Fahrt interessant, sondern natürlich auch die Steigung und das Gefälle. Vor allem für eine starke Steigung sollte man nicht nur mehr Zeit, sondern auch Kraftreserven einplanen. Diese werden bei der Fahrradroutenplanung direkt für alle vorgeschlagenen Strecken als Diagramm dargestellt. Man sollte es sich also überlegen, ob man die kurze Strecke über den Berg oder die lange Strecke um den Berg herum fährt. Ein Umfahren aller Steigungen wäre wünschenswert, ist in der Routenplanung aber leider nicht vorgesehen. Aber dafür lassen sich die Routen zumindest im Browser sehr leicht per Drag & Drop anpassen.









Die geplante Route an das Smartphone senden

Da die wenigsten Menschen während der Fahrradfahrt ihren Laptop verwenden können, kann die am Desktop geplante Route direkt über den Button “Wegbeschreibung auf mein Smartphone senden” auf das Smartphone geschickt werden. Dort erscheint die Route als Benachrichtigung und wird mit einem Touch auf diese direkt in Google Maps geöffnet, wo die Navigation dann beginnen kann. Leider lässt sich nur eine vom System geplante Route versenden, während die verschobenen Abschnitte nicht berücksichtigt werden.

Den Kartenausschnitt der geplanten Route herunterladen

Eine Fahrradtour kann immer wieder mal durch Gebiete führen, in denen es um die Mobilfunkverbindung nicht ganz so gut bestellt ist. Gleichzeitig ist es unnötig, die mobilen Daten und den Akku während der Fahrt zu strapazieren. Ladet also einfach den gesamten Kartenausschnitt der geplanten Route herunter und schon kann die Navigation ganz ohne Internet genutzt werden. Wie ihr Karten herunterladet, erklären wir in diesem Artikel.

Google Assistant verwenden

Auch während der Fahrt muss auf die wichtigsten Funktionen des Smartphones nicht verzichtet werden, ähnlich wie bei der Fahrt mit dem Auto. Seit dem vergangenen Jahr ist der Google Assistant tief in die Google Maps-Navigation integriert und ermöglicht es, viele wichtige Funktionen wie Anrufe, Nachrichten oder Musik direkt per Sprache zu steuern. Natürlich sollte man nicht das Büro auf das Fahrrad verlegen, aber für einfache Dinge muss die Fahrt nicht mehr unterbrochen werden.

Die Sprachsteuerung ausschalten

Navigationssysteme melden sich typischerweise akustisch beim Fahrer und sagen jede Abbiegung mehrmals an. Das ist sehr praktisch, manchen Menschen aber gerade in der Öffentlichkeit auf dem Fahrrad unangenehm. Wenn ihr also keine Kopfhörer verwendet, was im Straßenverkehr meist keine gute Idee ist, schaltet einfach in den Einstellungen der Navigation die Ansagen aus. Ein simpler Tipp, der aber einigen sicher helfen kann, auch auf dem Fahrrad guten Gewissens die Navigation zu verwenden. Alternativ kann man natürlich einfach das gesamte Smartphone auf stumm stellen.

Musik mit Google Maps abspielen

Disclaimer: Im Straßenverkehr sollte man stets alle Sinne auf der Straße haben.

Google Maps bietet nicht nur den integrierten Assistenten, sondern bei der Fußgänger- und Fahrradnavigation auch einen Medienplayer. Dieser lässt sich während der Navigation verwenden und ebenfalls per Sprachanweisung steuern. Vielleicht für den einen oder anderen bei der Fahrt durch das Gelände ganz praktisch. Dabei natürlich nicht den erhöhten Akkuverbrauch vergessen.









Wechsel in den dunklen Modus



Die Google Maps-Navigation besitzt seit einiger Zeit einen eigenen Dark Mode, der optional aktiviert und deaktiviert werden kann. Auf dem Smartphone kann das auf dem Fahrrad sehr angenehm sein, wenn das Display durch die Sonneneinstrahlung nicht auf voller Helligkeit blenden muss, um überhaupt etwas zu sehen. Gleichzeitig sind einige Dinge im Dark Mode besser erkennbar und der Akku wird ebenfalls geschont. Wie ihr ihn aktiviert, erklären wir im verlinkten Artikel.

Leih-Fahrräder finden



Wer zum Start der Routenplanung bemerkt, dass er gar kein Fahrrad besitzt (soll ja vorkommen), kann sich mit Google Maps ebenfalls behelfen. Seit längerer Zeit sind einige Leihräder auf der Karte verzeichnet und verraten euch einige Details über die Auslastung. Das funktioniert in immer mehr deutschen Städten und soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden. Außerdem findet ihr die Leihfahrräder von Lime in der Routenplanung, allerdings nur in sehr wenigen europäischen Städte und einigen anderen nicht-deutschsprachigen Städten. Weil die Google-Mutter Alphabet große Anteile an Lime hält, sind beide Dienste eng miteinander verzahnt.

Die nächste öffentliche Toilette finden

Auch Fahrradfahrer haben irgendwann Mal ein dringendes Bedürfnis und können, anders als Autofahrer auf langen Strecken, nur selten an eine Raststation oder Tankstelle fahren. Auch dabei kann Google Maps mittlerweile helfen und hält eine riesige Datenbank an öffentlichen Toiletten bereit. Zur Zeit wird das vor allem in Indien stark promotet und mit offiziellen Daten der Behörden unterfüttert, aber auch in Deutschland und ganz Europa kennt Google Maps mittlerweile sehr viele öffentliche WC-Anlagen inklusive vieler Bewertungen und Fotos.









Aufgezeichnete Routen im Standortverlauf bearbeiten

Google Maps zeichnet bei den meisten Nutzern größere Bewegungen auf und speichert diese in der Zeitachse. In vielen Fällen werden nicht nur die besuchten Orte, sondern auch die verwendeten Verkehrsmittel korrekt erkannt, das gilt auch für das Fahrradfahren. Wer das kontrollieren oder die falschen Erkennungen anpassen möchte, kann das in der Zeitachse sehr leicht tun. Wie das genau funktioniert erfahrt ihr sehr ausführlich in diesem Artikel.

Die Fahrt mit Google Fit aufnehmen

Der Standortverlauf zeichnet viele Fahrten zwar automatisch auf, stellt sie aber nur sehr eingeschränkt auf der Karte dar. Wer viele Details zur Fahrt haben möchte, kann sie mit praktischen Tools wie Google Fit aufzeichnen und bekommt so nicht nur den Streckenverlauf, sondern auch exakte Details zur Geschwindigkeit, der Weglänge, Steigung, Kalorienverbrauch und vieles mehr. Ladet euch dazu einfach Google Fit herunter und startet die Aufnahme direkt vor dem Start der Fahrt. Das hilft dabei, den sportlichen Erfolg einer Fahrt und die hoffentlich über den Sommer steigende eigene Leistungsfähigkeit zu beurteilen.

Smarte Geräte an Google Fit anbinden

Das Smartphone kann viele Details durch die verbauten Sensoren aufnehmen, ist aber grundsätzlich nicht als Sportgerät konzipiert – aber dafür gibt es auch andere Gadgets. Google Fit bietet eine Schnittstelle zum Anschluss externer Geräte zur Leistungsmessung, deren Daten dann direkt bei Fit einfließen können. Da die meisten Fitnessgeräte heute “smart” sind, lassen sich sehr viele direkt in Googles Tool einbinden, denn gerade für das Fahrrad gibt es sehr viele Lösungen.

