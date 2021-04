Google Fotos: Neue Augmented Reality-Darstellung der Fotogalerien kommt – WebXR im Browser (Video)

Rund um die Fotoplattform Google Fotos gab es in den letzten Monaten viele Neuerungen, die wohl auch dadurch getrieben sind, die Nutzer nach der Einstellung des kostenlosen Speicherplatzes zu halten. Nun hat Google eines der größten Updates der letzten Jahre angekündigt, das die Fotogalerie in eine “beeindruckende Augmented Reality-Galerie” verwandeln soll. Dies geschieht im Rahmen der neuen WebXR-Experimente im Chrome-Browser.



Nach längerer Zeit scheint Google den Bereich der Augmented Reality wieder für sich entdeckt zu haben: Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Pixel 4 eine verbesserte AR-Erkennung erhält und nun möchte man die Kombination aus Virtual Reality und Augmented Reality in das Web bringen – natürlich nur in Verbindung mit dem Chrome-Browser. Dazu wurden nun die WebXR-Experimente gestartet, von denen drei der vier angekündigten Experimente bereits verfügbar sind.

Bei WebXR handelt es sich um eine experimentelle Plattform, die die Möglichkeiten dieser visuellen Technologien ausloten und direkt im Browser zugänglich machen sollen:

Sodar helps to visualize social distancing. By activating a personal augmented reality radar from your browser, you can see what six feet (or two meters) looks like in any environment.

With Measure Up, you can calculate the length, area and volume of the things around you without using a tape measure.

Floom is a fun new way to explore the planet, built with WebXR and Google Maps. Open your browser to tunnel through the earth and see what’s on the other side.