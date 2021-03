OnePlus Watch: Die Smartwatch wird nicht auf Wear OS setzen – CEO teilt indirekt gegen Googles Plattform aus

In wenigen Tagen wird neben dem OnePlus 9 die erste Smartwatch aus dem Hause des Smartphone-Herstellers vorgestellt, die schon seit Monaten durch die Medien geistert und immer wieder mit einigen Details geleakt wurde. Eine recht zentrale Frage blieb bisher ungeklärt, doch nun hat der CEO des Unternehmens sie selbst beantwortet. Die OnePlus Watch wird nicht auf Googles Betriebssystem Wear OS setzen.



Während Samsung in Kürze die erste Smartwatch seit langer Zeit mit Wear OS auf den Markt bringen könnte, hat OnePlus Googles Betriebssystem nun auch offiziell eine Absage erteilt. Die immer wieder mit Wear OS in Verbindung gebrachte OnePlus Watch wird auf eine alternative Plattform setzen. Statt Wear OS soll ein nicht näher genanntes Real Time Operating System zum Einsatz kommen.

We chose to go with a smart wear operating system developed based on RTOS because we believe it provides you a smooth and reliable experience while offering a great battery life, covering some of the biggest concerns we’ve been hearing from people looking to buy a smartwatch.