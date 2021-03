Google Assistant: Der Assistent erhält ein Gedächtnis – neuer Memories-Bereich wird getestet (Screenshots)

Der Google Assistant steht auf zahlreichen Plattformen zur Verfügung und kann mit dem immer weiter wachsenden Funktionsumfang sehr hilfreich sein, wenn es um schnelle Antworten oder kleine Aufgaben geht. Schon bald soll der Google Assistant aber auch zum virtuellen Gedächtnis mutieren, denn in einem brandneuen “Memories”-Bereich lassen sich alle Inhalte speichern und einfach wieder abrufen.



Der Google Assistant verfügt schon seit sehr langer Zeit über Möglichkeiten zum Speichern von Fakten, Erinnerungen für den Nutzer und ähnliche Dinge, die sich der virtuelle Assistent für den Nutzer merkt. Dieser Bereich soll nun sehr stark ausgebaut werden, denn in einer eigentlich nur für interne Zwecke entdeckten Funktion gibt es nun den brandneuen “Memories”-Bereich. Dabei handelt es sich gewissermaßen um ein neues Gedächtnis für den Assistenten.

Im neuen Memories-Bereich lässt sich praktisch alles speichern, was irgendwie digital auf dem Smartphone abgelegt werden kann, von Bildern über Texte, Links und vielen weiteren Dingen. Im Folgenden findet ihr die aktuelle Beschreibung der internen Funktionen sowie eine Reihe von Screenshots.

Memory is an asy, quick way to save and find everything in one place.