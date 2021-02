Huawei: HarmonyOS ist eine Mogelpackung – das neue Betriebsssystem ist lediglich eine Android 10-Kopie

Huawei muss seit knapp zwei Jahren auf die Google-Dienste verzichten und kann diese nicht mehr auf den neuen Smartphones vorinstallieren – was die Marktanteile gewaltig einbrechen ließ. Mit dem neuen Betriebssystem HarmonyOS möchte man in Kürze einen Neustart wagen, der diese Misere langfristig beenden soll. Doch wie sich nun herausstellt, ist HarmonyOS nur eine große Luftnummer und nicht viel mehr als eine exakte Kopie von Android 10.



Huawei hatte schon vor den US-Handelsbeschränkungen mehrfach betont, ein eigenes Betriebssystem in petto zu haben, das man innerhalb kürzester Zeit als Android-Ersatz verwenden könnte. In den letzten Monaten hatte man immer wieder die großen Pläne rund um HarmonyOS verkündet, sich aber dennoch stark bedeckt gehalten – und nun wissen wir auch warum. Ars Technica hat HarmonyOS sehr genau unter die Lupe genommen, soweit das aufgrund einiger technischer Einschränkungen durch Huawei möglich war, und konnte überraschendes verkünden.

Bei HarmonyOS handelt es sich nicht um ein neu entwickeltes Betriebssystem, sondern einfach nur um eine Kopie von Android 10. Man kann nicht einmal von einem Fork sprechen, denn unter der Haube ist es tatsächlich Android 10, bei dem einfach nur das Wörtchen “Android” durch “Harmony” ersetzt worden ist. Das zeigt sich an zahlreichen Stellen und Hintergrunddiensten, in denen die Herkunft der Plattform abzulesen ist. Damit ist Huawei noch näher an Android dran als etwa Amazons Fire OS.

Huawei hatte immer wieder betont, dass das eigene Betriebssystem Android-kompatibel ist und die beliebten Apps ausführen kann. Immerhin das kann man wohl als gegeben hinnehmen, denn das Betriebssystem ist nicht Android-kompatibel, sondern es ist Android. Darüber noch der bekannte Huawei-Skin und schon ist absolut kein Unterschied zu erkennen.









Es ist mehr als fraglich, was sich Huawei von diesem Projekt verspricht. Das Unternehmen hatte niemals den Zugriff auf Android verloren, denn das Betriebssystem ist frei verfügbar, sondern lediglich die Google-Lizenz. Ob HarmonyOS nun ein neues Betriebssystem oder nur eine Android-Kopie ist, ändert nichts an der Situation. HarmonyOS ist eher eine neue Marke, die man für die Produkte etablieren möchte, um nicht das böse Wörtchen Android erwähnen zu müssen.

Erschwerend kommt dazu, dass es sich um eine Android 10-Kopie handelt. Google steht bekanntlich bei Android 11 und wird vermutlich schon in den nächsten Tagen Android 12 in einer ersten Version veröffentlichen. Es bleibt abzuwarten, welche Strategie Huawei in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren mit HarmonyOS verfolgen wird. All zu viel Energie und Ressourcen scheint man jedenfalls nicht in dessen Entwicklung gesteckt zu haben…

