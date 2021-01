Smartphone-Marktanteile: Apple an der Spitze, Huawei stürzt ab & keine Spur von Googles Pixel-Smartphones

Der Smartphone-Markt ist vor allem aufgrund äußerer Einflüsse wieder in Bewegung, sodass selbst die lange Zeit in Stein gemeißelte Reihenfolge an der Spitze nicht mehr gilt: Marktforscher haben nun Zahlen für das 4. Quartal 2020 sowie für das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht, bei denen vor allem der Blick auf Huawei sehr interessant ist. Wenig überraschend profitieren vor allem andere chinesische Smartphone-Marken von der Huawei-Schwäche.



Q4 2020

Huawei war auf dem besten Weg zum weltgrößten Smartphone-Hersteller und konnte dieses große Ziel, je nach Quelle, sogar in einem Quartal erreichen – doch der Verlust der Google-Dienste sowie die wohl immer schwierigere Beschaffung von Hardware-Komponenten stellt die Chinesen global vor eine Mammut-Aufgabe, der man derzeit trotz aller Verluste überraschend stark begegnen kann: Der Marktanteil von Huawei im 4. Quartal ist von 14 Prozent im Vorjahr auf acht Prozent eingebrochen, die Verkäufe gingen um ganze 41 Prozent zurück. Man mag sich kaum ausmalen, wie die Zahlen ohne den chinesischen Markt aussehen würden.

Im 4. Quartal ist es Apple wieder gelungen, wie fast jedes Jahr, die Spitze zu erreichen und noch vor Samsung zum weltgrößten Smartphone-Hersteller aufzusteigen. Diese Momentaufnahme gilt allerdings nur für das 4. Quartal und wird in den nächsten drei Quartalen sicherlich wieder anders aussehen. Der Vorsprung auf Samsung ist schon sehr hoch, was der üblichen Neuvorstellung der iPhones im Herbst eines jeden Jahres zu verdanken ist.

Interessant ist, welche Unternehmen die Plätze vom fallenden Huawei eingenommen haben: Xiaomi, Oppo und Vivo sind vorbeigezogen und haben den einstigen Thronanwärter auf den sechsten Platz verdrängt. Ob es für Huawei noch weiter abwärts gehen kann, wird die Zeit zeigen. Sollte man tatsächlich einige Marken verkaufen müssen, wie es vor einigen Tagen spekuliert würde, wäre es wohl das Ende der Smartphone-Produktion.









Gesamtjahr 2020

Im Gesamtjahr 2020 zeigt sich noch ein gewohntes Bild, das vor allem durch die starke erste Jahreshälfte Huaweis geprägt werden könnte: Samsung bleibt mit weiter sinkenden Marktanteilen an der Spitze knapp vor Apple und Huawei platziert sich nur einen Prozentpunkt hinter dem iPhone-Hersteller. Die drei Überrunder im vierten Quartal, Oppo, Vivo und Xiaomi lagen im vergangenen Jahr noch gleichauf bei acht Prozent, wobei nur Xiaomi ein Wachstum um drei Prozentpunkte erreichen konnte.

Interessant: Die Rangliste geht bis herunter zu einem Marktanteil von einem Prozent und dennoch ist von Google weder im vierten Quartal noch im Gesamtjahr eine Spur. Das bedeutet, dass man selbst mit einer Handvoll im vergangenen Jahr erhältlichen Pixel-Smartphones (Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 und zum Jahresanfang auch noch das Pixel 3a) auf keinen grünen Zweig kommen und insgesamt weniger als 20 Millionen Geräte verkaufen konnte. Keine große Überraschung, aber das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben.

