YouTube & Netflix: Neuer AV1-Codec soll zum Standard werden – für ältere Geräte problematisch (Bericht)

Kürzlich wurde bekannt, dass Google den AV1-Codec zum Standard erklären möchte und dessen Unterstützung für die Android TV-Partner zur Voraussetzung macht. Das soll langfristig aber nicht nur für die Smart TV-Plattform gelten, sondern eines Tages auch bei YouTube und anderen Streamingplattformen greifen. Das bedeutet, dass diese ab einem gewissen Punkt nicht mehr auf allen Geräten nutzbar sind.



Google will die Verbreitung des AV1-Codec durch eine Standardisierung unter Android TV ankurbeln, doch möglicherweise steckt noch etwas mehr dahinter: Laut einem Bericht soll es sowohl für YouTube als auch bei Netflix Pläne geben, den AV1-Codec zur Grundvoraussetzung zu machen. Schon jetzt unterstützen die Plattformen diesen Codec, setzen ihn aber noch nicht voraus. Sobald dies geschehen würde, könnten beide Plattformen auf vielen heute verbreiteten Geräten wohl nicht mehr genutzt werden.

the platform offers the next generation AV1 video decode format — a requirement for future YouTube and Netflix content…