Google Chrome OS: Der Durchbruch in Deutschland? Googles Betriebssystem wächst um über 400 Prozent

Mit Chrome OS versucht sich Google seit bald zehn Jahren daran, den Erfolg von Android zu wiederholen und nennenswerte Marktanteile auf dem Desktop zu erreichen, bisher mit mäßigem Erfolg. In den USA ist man im Bildungssektor sehr gut vertreten, aber im Privatbereich eher die dritte Nischen-Alternative. In Deutschland sah es lange Zeit in allen Bereichen nicht wirklich gut aus, doch der von Außen getriebene Boom des Home Office und Homeschooling hat dafür gesorgt, dass vor allem die Chromebooks einen großen Schub erhalten konnten.

Laut der Gesellschaft für Konsumforschung sind die Verkaufszahlen der Chromebooks in Deutschland im vergangenen Jahr um 451 Prozent angestiegen und konnten im November einen Marktanteil von fünf Prozent erreichen – nach nur 1,5 Prozent im Vorjahr. Im Rest der Welt lag das Wachstum bei “nur” 122 Prozent, sodass man Deutschland zumindest im Kontext nun als Boom-Markt für Chromebooks bezeichnen kann. Ob das auch dazu führt, dass mehr Hersteller ihre Geräte hierzulande anbieten und vielleicht auch Googles Pixelbooks eines Tages nach Deutschland kommen, bleibt abzuwarten.

Die Zahlen der GfK verraten, dass das Wachstum vor allem im Privatbereich stattgefunden hat, während Chromebooks im Business-Umfeld oder in den Schulen nach wie vor keine wichtige Rolle spielen – aber das kann ja auch noch kommen.

