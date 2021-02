Apple TV für Chromecast: Streamingplattform lässt sich nun auf Googles neuem Dongle nutzen; Android TV folgt

Mit dem noch recht neuen Chromecast mit Google TV hat sich das Unternehmen im TV-Bereich neu aufgestellt und den Fokus vor allem auf Inhalte gelegt – und nun kann man mit einem prominenten Neuzugang nachlegen. Ab sofort steht die Apple TV App inklusive Apple TV+ für den neuen Chromecast zur Verfügung und soll in Kürze auch für weitere Android TV-Geräte ausgerollt werden.



An Inhalten mangelt es Android TV, Google TV und Chromecast nicht, denn dank zahlreicher Plattformen und Apps gehen die guten Serien und Filme eigentlich niemals aus. Sei es nun über das kostenlose Pluto TV und seit gestern auch über die Apple TV-App. Diese steht nun für den neuen Chromecast zum Download bereit und gibt allen Nutzern Zugriff auf die Apple TV+ Inhalte. Nach der Installation findet ihr die App direkt in der App-Auflistung. Besitzt ihr ein aktives Abo und seid eingeloggt, können die Inhalte wie gewohnt auch auf dem Homescreen und in den diversen Tabs vorgeschlagen werden.

Der neue Chromecast macht nur den Anfang, denn in Kürze sollen weitere Android TV-Produkte dazustoßen, auf denen die App installiert werden kann. Explizit erwähnt werden Google TVs von TCL und Sony, die in den kommenden Monaten mit Apple TV versorgt werden sollen. Probiert das einfach einmal aus oder schaut euch die kostenlosen Alternativen an:

» Android TV & Chromecast: Tausende kostenlose Filme & Serien – Pluto TV startet MTV Unplugged und mehr

» Chromecast: So lässt sich der Gastmodus nutzen und alle Streams außerhalb des WLAN-Netzwerks steuern

[Google-Blog]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren