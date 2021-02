Kamera-Probleme bei den Pixels: Googles Smartphones leiden offenbar unter Hardware-Problemen

Die Kamera ist ohne Frage eine der wichtigsten Komponenten des Smartphones, sodass es natürlich vorteilhaft ist, wenn diese auch funktioniert. Mit Googles Pixel-Smartphones kam es in den letzten Jahren allerdings immer wieder zu Problemen, die zum Teil bis heute unerklärlich scheinen und vom Unternehmen wohl auch nicht gefixt werden können. Nun scheint sich herauszukristallisieren, dass es sich dabei um Hardware-Probleme handelt.



Google ist mit den Pixel-Smartphones sehr stark in das Rennen um die beste Smartphone-Kamera eingestiegen und konnte quasi aus dem Stand zweimal in Folge die laut mehreren Testern “weltbeste Smartphone-Kamera” bieten. Das ist vor allem den Software-Ingenieuren zu verdanken, die aus schwacher Hardware unglaublich viel herausgeholt haben – doch das ist längst vorbei. Heute verbaut Google zwar auf dem Papier bessere Kameras, hat im Gesamtrennen aber nachgelassen. Gut möglich, dass das auch an den Komponenten liegt.

Immer wieder kommt es zu Berichten über Probleme mit der Kamera, die sehr weitreichend sind, viele Bereiche betreffen und häufig von zahlreichen Nutzern bestätigt werden können. In vielen Fällen meldet Google eine Untersuchung und rollt manchmal auch ein Update aus, das die jeweiligen Probleme lösen oder zumindest verringern kann. Doch es gibt auch Fälle, in denen Googles Entwickler ratlos sind. AndroidPolice hat das nun einmal unter die Lupe genommen und beobachtet, dass die Probleme vor allem bei den Generationen 2 bis 4 stark zunehmen.

Mit dieser Beobachtung hat man Google konfrontiert und vom Unternehmen eine ebenso knappe wie interessante Antwort erhalten. Es gibt keine bekannten App- oder Software-Probleme. Weil die Auswirkungen der Probleme aber nun mal nachweislich vorhanden sind, lässt das nur einen Schluss zu: Die Pixel-Smartphones haben Hardware-Probleme.









Es scheint Probleme mit den Kamera-Komponenten zu geben, die für viele Stolpersteine verantwortlich sein können. Das reicht von der Bildqualität über Zoom-Probleme bis hin zur völligen Dienstverweigerung. Zwar lassen sich auch Hardware-Probleme bis zu einem gewissen Grad per Software lösen, in dem einfach Grenzwerte verschoben oder interne Fehlermeldungen ignoriert werden, aber das kann natürlich keine Dauerlösung sein.

Einige Nutzer sehen wohl regelmäßig die obige Fehlermeldung und können die Kamera somit kaum oder zumindest nicht zuverlässig nutzen. Es kursieren kuriose Lösungen wie etwa das kurzzeitige Berühren eines Magnets (würde ich nicht empfehlen), nach denen die Kamera dann wieder funktionieren soll. Das lässt sich aus meiner sehr laienhaften Perspektive nur damit erklären, dass es ein Bauteil-Problem gibt. Ob es wirklich funktioniert, lässt sich schwer sagen.

Wie dem auch sei, es wirft kein gutes Licht auf die Pixel-Smartphones, wenn eine der wichtigsten Komponenten mit Problemen kämpft. Die fünfte Generation scheint aktuell recht gut wegzukommen, aber es ist auch möglich, dass sich die Probleme erst im Laufe der Zeit ergeben. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.

[AndroidPolice]















