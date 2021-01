Mit Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS haben alle Nutzer die Möglichkeit, die Darstellung auf dem Display nach Belieben anzupassen – unter anderem mit den zahlreich angebotenen Watch Faces. Heute möchten wir erneut einen einen ganz besonderen Hingucker am Handgelenk vorstellen, der ein Neon-Design auf die Smartwatch bringt und mit einer simplen Oberfläche zusätzliche Details darstellen kann.



Im Google Play Store finden sich sehr viele Watch Faces, was die Nutzer vor die Qual der Wahl stellt und die Auswahl nicht unbedingt einfacher macht. Deswegen stellen wir euch regelmäßig die Hingucker am Handgelenk vor, die ihre ganz eigenen Besonderheiten mitbringen, so wie vor wenigen Tagen das Watch Face im DOS-Design. Heute folgt ebenfalls eine simple Oberfläche, mit einem besonderen visuellen Effekt.

Das Watch Face Carbon Neon setzt auf einen dunklen Hintergrund in Carbon-Optik sowie die Darstellung der einzelnen Elemente mit einem Neon-Effekt. Das bringt tatsächlich ein völlig neues Design auf die Smartwatch, das insbesondere im dunklen Umfeld sehr gut zur Geltung kommt. Standardmäßig ist es eine sehr einfache Darstellung, die lediglich auf die Zeiger ohne weitere Elemente setzt, auf Wunsch lässt sich aber auch die digitale Ansicht verwenden oder zusätzliche Details einblenden.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie dieses Design wirken kann. Hauptteil des gesamten Watch Faces ist es, dass ein dunkler Hintergrund in Kombination mit den grellen Farbverläufen diesen Effekt auf die Smartwatch bringt.









Wer sich nicht nur auf die Uhrzeit in digitaler oder analoger Form beschränken möchte, kann zusätzlich auch die unter Wear OS zur Verfügung stehenden Complications anzapfen. Damit kommen dann Fitnessdaten, Benachrichtigungen, Schritte und viele weitere Informationen direkt auf das Watch Face – natürlich ebenfalls umgeben von einem kreisrunden Neon-Effekt. Sieht doch eigentlich ganz schick aus und macht die Smartwatch zu einem Hingucker.

Das Watch Face steht kostenlos im Google Play Store zum Download zur Verfügung und kann gegen eine Gebühr von 99 Cent freigeschaltet werden und bietet anschließend den vollen Funktionsumfang. Kann man ja mal investieren.















