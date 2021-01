Pixel 4a, Pixel 5 & weitere: Die aktuellen Probleme rund um Googles Pixel-Smartphones im Überblick

Google spendiert allen Pixel-Smartphones bis zu drei Jahre nach der Vorstellung neue Features, Android-Updates und natürlich auch Sicherheitsupdates inklusive Bugfix. Für Pixel-Besitzer hat das Jahr 2021 nicht gerade rosig begonnen, denn in den letzten Tagen häufen sich Berichte über Stolpersteine in den unterschiedlichsten Bereichen. Quer durch die Bank sind praktisch alle Pixel-Smartphones von Problemen, Ärgernissen oder einfach nur unschönen Entwicklungen betroffen.



Die Pixel-Smartphones sind bei den Updates ganz vorne mit dabei und werden genauso zuverlässig wie schnell von Google mit der neuesten Android-Version versorgt, mit Sicherheitsupdates wieder zur Festung gemacht und gelegentlich werden auch Fehler behoben oder neue Features spendiert. Dieser Service ist eines der wichtigsten Kaufargumente für die Pixel-Smartphones, sodass man nur hoffen kann, dass es auch in Zukunft so weitergehen wird. Derzeit gibt es gleich drei bekannte Stolpersteine, die ich in diesem Artikel einmal zusammenfassen möchte.

Pixel 4a mit Touchscreen-Problemen

Sowohl das Pixel 4a 5G als auch vereinzelt das Pixel 4a kämpfen mit Touchscreen-Problemen, die vor allem den unteren Rand rund um den Navigationsbereich mit seinen drei On-Screen-Buttons betreffen. Diese äußern sich darin, dass man als Nutzer schon sehr genau den Mittelpunkt treffen oder im besten Falle die Gestensteuerung nutzen sollte. Es mag ein kleines Problem zu sein, aber gerade bei diesen Standardbuttons kann jede unvorhergesehen (Nicht-)Reaktion dazu führen, dass man aus dem Konzept gebracht wird.

Google hat bereits einen Fix versprochen, allerdings kein Zeitfenster genannt. Schaut euch das Problem in diesem Video an, vielleicht seid ihr ja auch betroffen, ohne es selbst bisher gemerkt zu haben.

Pixel 5 mit Vibrations-Problemen

Das Pixel 5 ist derzeit noch das neueste Flaggschiff aus dem Hause Google und kämpft mit einem Problem, zu dem sich Google bisher nicht geäußert hat und dessen Chance auf Lösung sich nur schwer einschätzen lässt: Der Vibrationsmotor macht am Ende seiner Aktivität ein zischendes oder auch klickendes Geräusch. Dieses lässt sich nur schwer zuordnen, ist bei genauerem Hinhören aber jedes Mal und auf jedem Gerät wahrzunehmen.

Ob es sich um ein Hardware-Problem handelt, ist nicht bekannt. Selbst wenn, könnte eine Verringerung der Intensität vielleicht helfen, wobei aber natürlich keine Einschränkungen für den Nutzer spürbar sein sollten.

Pixel 4a & Pixel mit Display-Problemen

Schon seit einigen Monaten berichten Nutzer darüber, dass sich das Display des Smartphones nach einem Telefonat nicht mehr von selbst aktiviert. Zwar wird es wie gewohnt ausgeschaltet, aber zum Einschalten muss man dann eben doch den manuellen Weg bestreiten, statt sich auf den Automatismus zu verlassen. Eher ein Problemchen als ein Problem, aber dennoch sicherlich im Alltag sehr störend.

Pixel 2 mit Backup-Stolpersteinen

Google Fotos bietet seit wenigen Tagen keinen unbegrenzten Speicherplatz mehr für die Pixel 2-Smartphones. Das ist eine große Einschränkung, über die sich die Nutzer hoffentlich bewusst sind – denn sonst könnten sie innerhalb weniger Wochen (oder vielleicht auch Tage, je nach Intensität der Nutzung) ihren Cloud-Speicherplatz volllaufen lassen. Das ist nun kein wirkliches Problem, aber vielleicht kann sich Google ja doch noch dazu durchringen, diesen Vorteil für die Pixel-Smartphones weiter anzubieten. Gerade die Anzahl der älteren Generationen ist global gesehen so verschwindend gering, dass man gut daran täte, diesen Service weiter aufrechtzuerhalten.

Pixel Launcher lässt Feature vermissen

Wenn Google neue Features ankündigt, wäre es natürlich auch schön, wenn sie bei allen Nutzern ankommen – vor allem bei vermeintlich simplen Verbesserungen wie dem Gitternetz im Pixel Launcher. Google hatte angekündigt, dass die Nutzer die Größe zwischen einer Skala von 2×2 bis 5×5 festlegen und somit auf ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Rollout begann für einige Nutzer Anfang Dezember, allerdings scheinen sehr sehr viele Nutzer quer über alle Smartphone-Modelle hinweg “vergessen” worden zu sein.

Controller-Probleme unter Android 11

Ein aktuelles Pixel, das aktuelle Android 11 und ein Stadia-Abo? Das passt leider nicht zusammen. Schon seit Monaten berichten Nutzer davon, dass sich Gamecontroller nur sehr eingeschränkt oder gar nicht nutzen lassen. Das betrifft alle Hersteller und Modelle und ist natürlich gerade im Jahr des Gamestreaming sehr ärgerlich. Abhilfe gibt es möglicherweise erst mit Android 12.

