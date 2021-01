Android 11: Xiaomi-Nutzer aufgepasst – Update macht die Smartphones unbrauchbar; Lassen sich nicht Booten

In den letzten Wochen haben viele Smartphone-Hersteller damit begonnen, das Update auf Android 11 für den ersten Schwung an Geräten auszurollen, die die neuen Features des Betriebssystems erhalten sollen. Auch Xiaomi-Nutzer durften sich auf das angebotene Update freuen, allerdings währte die Freude nicht lang: Zahlreiche Nutzer berichten, dass das Smartphone nach dem Update unbrauchbar wird und sich weder starten noch zurücksetzen lässt.



Besitzer eines Xiaomi Mi A3 dürfen sich seit einigen Tagen über das Update auf Android 11 freuen, sollten dieses allerdings erst einmal ignorieren. Zahlreiche Nutzer berichten in den Support-Foren, bei Reddit und in den Kommentarspalten diverser Medien über schwere Probleme mit dem Update auf Android 11. Nachdem das Update durchgeführt wurde, führt das Smartphone einen Neustart durch, bei dem es dann hängen bleibt.

Das Smartphone hängt nicht in einer Bootschleife, sondern bleibt beim Starten laut der Berichte einfach stecken. Irgendwann gibt das Smartphone dann auf und schaltet sich ab. Ein erneuter Neustart zeigt das gleiche Bild, sodass das Gerät sich nicht mehr einschalten und somit nicht mehr verwenden lässt. Ärgerlich: Ein Zurücksetzen ist ebenfalls nicht möglich, sodass das Gerät mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Reparatur gebracht werden muss – was gerade während der Feiertage und in der aktuellen Situation schwer ist.

Ein offizielles Statement von Xiaomi steht noch aus, Besitzer des Mi A3 sollten vom Update aber Abstand nehmen und dieses nicht durchführen. Ob Xiaomi den Rollout des Updates mittlerweile gestoppt hat, ist nicht bekannt.

