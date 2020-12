Stadia: Googles Spieleplattform bietet neues Gratis-Spiel für alle Nutzer – kostenlos und ohne Abo zocken (Video)

Viele Nutzer von Googles Spieleplattform Stadia dürfen sich regelmäßig über neue kostenlose Spiele freuen, die in nur wenigen Schritten gesichert werden können und anschließend dauerhaft zur Verfügung stehen. Pünktlich zu Weihnachten legt man allen Spielern nun ein weiteres Präsent unter den Baum, das auch für die Nutzer der kostenlose Basis-Version: Der Titel Crayta: Premium Edition steht nun Gratis zur Verfügung.



Stadia-Spieler dürfen sich regelmäßig über kostenlose Spiele freuen, zumindest dann, wenn sie ein Pro-Abo besitzen: Derzeit gibt es weit über 30 Titel kostenlos und die Nutzer der kostenfreien Base-Variante haben dauerhaft Zugriff auf immerhin zwei Titel, die sie ohne jegliche Bezahlung sichern können. Nun kommt im Rahmen einer zweiwöchigen Aktion ein weiteres Spiel dazu, das sowohl von Pro- als auch Base-Nutzern für 0 Euro gesichert werden kann: Crayta: Premium Edition.

Bei Crayta handelt es sich um eines der Zugpferde von Googles Spieleplattform, das man nicht nur lange im Voraus beworben hat, sondern zu Beginn auch exklusiv anbieten konnte. Es handelt sich um einen Titel, der sich an Minecraft anlehnt, aber sehr viel mehr als ein Klon ist. Als bekennender Nicht-Spieler kann ich dazu allerdings nicht so viel sagen. Lest die kurze Beschreibung und schaut euch das eingebundene Promo-Video an:

Bei Crayta treffen sich Menschen aller Könnensstufen und Hintergründe, um Mehrspieler-Spiele zu entwickeln und mit Verwandten, Freunden und dem Rest der Welt zu spielen. Entwickelt gemeinsam in Echtzeit und teilt eure Spiele im nächsten Augenblick mit der Crayta-Community. Stark, flexibel, zugänglich, unterhaltsam – so wird Spieleentwicklung selbst zum Spiel!

Die Premium Edition umfasst außerdem kostenlose saisonale Inhalte für das Jahr 2020.









Die Aktion soll ab heute Abend um 18:00 Uhr auch hierzulande gelten – offiziell bestätigt ist aber lediglich eine globale Aktion ohne Länder-Auflistung ab US-Zeit “9 AM PT”. Zu 99 Prozent gehe ich aber davon aus, dass auch in Deutschland, Österreich und Schweiz gilt. Wenn ihr euch den Titel sichern möchtet, müsst ihr ihn einfach ab heute Abend für 0 Euro kaufen. Ich erwähne absichtlich kaufen, denn es ist kein Geschenk, sondern eine Preis-Aktion – bei Stadia ein großer Unterschied.

Wenn ihr den Titel gekauft habt, habt ihr dauerhaft Zugriff darauf, ganz unabhängig von der Aktion und eurem möglicherweise verwendeten Abo. Es kostet euch ab heute Abend also nur wenige Klicks, um Crayta auch in einigen Monaten oder Jahren (je nachdem, wie lange es bei Stadia verfügbar sein wird [man weiß ja nie…]) noch ohne Zusatzkosten zocken zu können. Die Aktion soll für zwei Wochen gelten, aber nutzt sie einfach schon heute Abend. Sicher ist sicher.

