Fitbit: Neue smarte Wasserflasche mit App-Anbindung soll Fitnessfreaks regelmäßig an das Trinken erinnern

Googles Übernahme von Fitbit steht aus aktueller Sicht unter keinem guten Stern, aber dennoch macht das Unternehmen natürlich weiter und bringt immer wieder neue Produkte auf den Markt. Jetzt hat Fitbit eine smarte Trinkflasche in das Portfolio aufgenommen, die den Sportler immer wieder daran erinnern soll, etwas zu trinken. Natürlich mit App-Anbindung und smarten Funktionen.



Fitbit bietet eine Reihe von Smartwatches und Fitnessarmbändern an, hat aber auch Produkte im Portfolio, die man eher als Sport-Zubehör ansehen könnte, sich aber dennoch in die eigene Produktwelt fügen. Dazu gehört seit neuestem auch eine Trinkflasche der Marke HiDrateSpark, die im Onlineshop mit Fitbit-Branding verkauft wird. Konkret ist es eine HiDrateSpark STEEL smarte Wasserflasche, die mit gut 67 Dollar zu Buche schlägt und für einige Sportler zur Grundausstattung gehören könnte.

Die Wasserflasche bemerkt, wenn der Nutzer trinkt und wie viel dieser trinkt – das ist die Grundfunktion. Aber die Wasserflasche bzw. das angebundene smarte Fitnessband oder die Smartwatch erinnern aber nicht nur an regelmäßigen Abständen an die Flüssigkeitszufuhr, sondern auch anhand des aktuellen Workouts. Je nach Workout bzw. Intensität kann das natürlich stark variieren. Die neuen Fitbit-Produkte sollen dies sogar Live anzeigen können. Wer also beim Sport regelmäßig vergisst zu trinken und kurz vor der Dehydrierung steht, könnte davon profitieren.

Ob man so etwas wirklich benötigt, muss jeder für sich selbst wissen. Viele finden es vermutlich unnötig, andere wiederum dürften davon profitieren, auch beim Sport eine geregelte Flüssigkeitszufuhr zu haben.

[Fitbit Blog]















