Das Jahr 2020 von und mit Google: Jahresrückblicke auf die beliebtesten Themen, Videos, Apps & dein Rückblick

Der letzte Tag des Jahres 2020 ist angebrochen, es ist Silvester und am heutigen Donnerstag geht schon das erste Jahr des dritten Jahrzehnts der 2000er Jahre zu Ende. Die Zeit der viel zu frühen Jahresrückblicke ist längst vorbei und auch die diversen Google-Abteilungen haben ihre Jahresrückblicke veröffentlicht. Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, findet hier alle Google-Jahresrückblicke in vielen verschiedenen Formen in der Übersicht sowie eure eigenen Möglichkeiten für Jahresrückblicke.



Google hat schon im November damit begonnen, die ersten Jahresrückblicke zu veröffentlichen und bietet sowohl globale Toplisten rund um die Interessen der Menschen, aber auch musikalische Rückblicke, Rückblicke in Videoform sowie ganz persönliche Rückblicke. Wir fassen an dieser Stelle noch einmal alle Jahresrückblicke zusammen und zeigen euch, was ihr vielleicht verpasst habt und euch noch einmal daran erinnern möchtet.

Google Jahresrückblick

Den Anfang macht natürlich der Google Jahresrückblick, der in diesem Jahr natürlich ein ganz bestimmtes Thema als Schwerpunkt hatte. Dementsprechend gab es in diesem Jahr einen etwas anderen Fokus, sodass man den Jahresrückblick unter den Titel “Why…” gestellt hat. Herausgekommen ist ein sehr schönes Video, das ihr euch einfach einmal ansehen und das Jahr noch einmal in einem Schnelldurchlauf Revue passieren lassen könnt.

» Der Google-Jahresrückblick in Listen & Video









Google Fotos Jahresrückblick-Video

Wer einen ganz persönlichen Jahresrückblick möchte, sollte einmal bei Google Fotos vorbeischauen. Dort findet ihr mehrere Möglichkeiten, um euch einen ganz persönlichen Rückblick in Form eines Videos erstellen zu lassen, das die wichtigsten Bilder und Aufnahmen des Jahres enthält. In jedem Fall sehenswert und persönlicher kann man einen solchen Rückblick kaum gestalten.

» So erstellt ihr euren persönlichen Google Fotos Jahresrückblick

YouTube Music Rückblick

Auch YouTube Music bietet euch einen personalisierten Jahresrückblick in Form einer langen Playliste mit den meistgehörten Songs des Jahres. Es ist tatsächlich der einzige Rückblick von YouTube in diesem Jahr, denn schon relativ früh hatte man bekannt gegeben, dass es aus leicht nachvollziehbaren Gründen in diesem Jahr keinen YouTube-Jahresrückblick geben wird.

» YouTube Music: Dein persönlicher Jahresrückblick

Google Pay Jahresrückblick

Auch die Bezahlplattform Google Pay hat noch einmal in die Jahresrückblicke eingestimmt und erstellt für alle Nutzer der neuen Version, leider nicht hierzulande, einen personalisierten finanziellen Rückblick. Vielleicht dürfen wir uns im kommenden Jahr auch über so etwas freuen.

» Der Google Pay Jahresrückblick









Google Play Best of 2020

Der Google Play Store hat die besten Apps und Spiele für Android des Jahres 2020 gekürt. Darunter befinden sich zahlreiche Titel aus mehreren Kategorien, die von einer Jury ausgewählt worden sind und sowohl kostenlos als zum Teil auch kostenpflichtig verfügbar sind.

» Google Play Store: Die besten Apps 2020

» Google Play Store: Die besten Spiele 2020

Eingestellte Google-Produkte

Zum Abschluss wagen wir einen kleinen Blick auf den Google-Friedhof und schauen uns an, von welchen Apps, Produkten und Plattformen wir uns im Jahr 2020 verabschieden mussten.

» Zahlreiche Google-Produkte wurden eingestellt: Diese Produkte kamen 2020 auf den großen Google-Friedhof















