Google Play Best of 2020: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2020

Das Jahr 2020 ist fast zu Ende und es wird Zeit für Rückblicke – auch für die Android-Plattform bzw. im Google Play Store: Das Team des Google Play Store blickt auf die vergangenen zwölf Monate zurück und hat aus den Aufsteigern, Neuankömmlingen und populären Entwickler-Erzeugnissen die Besten Android-Spiele 2020 gekürt, die über den Google Play Store bezogen werden können – sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps. Hier geht es zu den besten Apps.



Im Google Play Store tummeln sich mittlerweile weit über 2 Millionen Apps für Smartphones und Tablets und natürlich ist nicht ganz leicht den Überblick zu behalten und jeweils die besten Angebote zu finden. Diese Arbeit nimmt uns nun zumindest für den Jahresrückblick das Team vom Play Store ab und hat nun die besten Inhalte des Play Stores des Jahres 2020 gekürt. Allerdings gibt es keine klare Positionierung, sondern lediglich eine Auflistung.

Im Folgenden findet ihr die von Google auf dieser Seite aufgelistete besten Android-Spiele des Jahres 2020. Es gibt kein Kategorisierung, keinen klaren Gewinner und auch keinen echten Anhaltspunkt, warum diese Spiele ausgewählt wurden – was in der US-Version etwas anders aussieht. Gut möglich, dass in den nächsten Tagen noch weitere Rückblicke und Toplisten folgen, in denen mehr Inhalte zu finden sind.

Egal, womit uns das Jahr 2020 auch konfrontierte, mit diesen Apps und Spielen konnten wir besser damit zurechtkommen – und uns ablenken, wenn es nötig wurde. Inspirierend, unterhaltsam und fantasievoll: das Beste aus 2020 bei Google Play.

In den Listen finden sich sowohl Neuzugänge als auch bereits seit längerer Zeit sehr populäre Apps. Vielleicht ist ja dennoch für den einen oder anderen Nutzern etwas dabei, das interessant ist und bisher verpasst worden ist. Die Reihenfolge hier im Artikel entspricht der Listung im Play Store und ist bis auf wenige Ausnahmen alphabetisch.

» Google Play Best of 2020: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Apps des Jahres 2020























































