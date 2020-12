YouTube Music: Der musikalische Jahresrückblick 2020 – neue Playlist enthält eure meistgehörten Songs

Es bricht die große Zeit der Jahresrückblicke an, von denen auch Google eine ganze Menge im Portfolio hat, die nun nach und nach veröffentlicht werden. Nun hat die Musikplattform YouTube Music damit begonnen, allen Nutzern einen persönlichen Jahresrückblick in Form einer Playlist zur Verfügung zu stellen, die die meistgehörten Songs des Jahres enthält.



YouTube Music ist schon seit gut zweieinhalb Jahren auf dem Markt, aber erst in den letzten Monaten dürfte die Plattform durch aggressive Marketing und natürlich die Einstellung von Google Play Music einen großen Zulauf erhalten haben. Und weil die Nutzer fleißig gestreamt haben, gibt es nun für alle einen persönlichen Jahresrückblick in Form einer simplen Playlist. Diese besteht aus etwa 90 bis 100 Songs, die nach Anzahl der Streamings sortiert sind. Die meistgehörten Songs finden sich also gleich am Beginn dieser musikalischen Topliste.

Ihr findet die neue Playlist direkt auf der Startseite, wo sie als vorgeschlagene Playlist angeboten wird. Es ist aber gut möglich, dass ihr euch auch noch einige Tage gedulden müsst, bis die Listen für alle Nutzer erstellt worden sind. Einfach immer wieder mal hereinschauen und vielleicht auch staunen, welche Tracks ihr in diesem Jahr am häufigsten abgespielt habt bzw. welche vielleicht überraschenderweise gar nicht vorkommen.

Den YouTube Jahresrückblick hat man abgesagt und im Google Play Store wurde der Rückblick bereits veröffentlicht:

[9to5Google]















