Chrome OS 87 ist da: Googles Betriebssystem erhält neuen Tabwechsel, Bluetooth-Akkustand & Wallpaper

Vor wenigen Tagen hat Google mit dem Rollout von Google Chrome 87 begonnen und nun folgt das Update des Betriebssystems Chrome OS. Chrome OS 87 profitiert von den zahlreichen Neuerungen im Browser und hat außerdem eine Reihe weiterer Verbesserungen im Gepäck – darunter den neuen Tabwechsel, der in den nächsten Wochen exklusiv unter Chrome OS nutzbar ist.



Google Chrome OS 87 wird nach einer mehrtägigen Verzögerung endlich für alle Nutzer ausgerollt und bringt das Chromebook-Betriebssystem auf die aktuelle Generation, die wie üblich vor allem von großen Neuerungen im Browser profitiert, aber auch einige weitere Verbesserungen im Gepäck hat, die dem Betriebssystem oder der Browseroberfläche im Zusammenhang mit den Chromebooks zugutekommen. Neu dazu gekommen ist unter anderem der neue Tabwechsel.

Neuer Tabwechsel

Der neue Tabwechsler räumt nach langen Experimenten mit den Tabs und Tabgruppen endlich etwas auf und bringt ein Dropdown-Menü rechts neben die Tableiste. In diesem befindet sich eine Auflistung aller aktiv geöffneten Tabs aller Fenster, die darüber sehr leicht ausgewählt und gewechselt werden können. Diese Neuerung wurde bereits mit Chrome 87 angekündigt und steht in dieser Version exklusiv nur für Chrome OS zur Verfügung, während es auf den anderen Plattformen erst mit Chrome 88 ankommt.









Neuer Bluetooth-Akku-Indikator

Sind Bluetooth-Geräte mit dem Chromebook verbunden, kann dieses nun auch den Akkustand der jeweiligen Geräte abfragen und in der Übersicht anzeigen. Ist in vielen weiteren Betriebssystemen längst Standard und ist somit eine sehr willkommene Ergänzung in Chrome OS.

Neue Wallpaper

Google spendiert Chrome OS gleich 35 neue Hintergrundbilder, die in der Standardgalerie angeboten werden. Wir werden sie euch demnächst zum Download anbieten.

Weiteres

Saving to Google Drive has been updated with the ability to rename the file and selecting what folder to store it in

Chrome OS devices now support switch accessibility devices

Google has updated language settings to be easier for multilingual users to navigate

The Alt+Tab window switcher now supports mouse, touch screen, and stylus input

Version 87 makes visual improvements when renaming Virtual Desks and Launcher folders

