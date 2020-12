Silvester: Animiertes Google-Doodle feiert den letzten Tag des Jahres 2020 mit einer Kuckucksuhr & Konfetti

Es ist Silvester, das Jahr 2020 geht heute Abend zu Ende und natürlich zelebriert Google dieses Ereignis wie üblich wieder mit einem sehr schönen Doodle. Für den letzten Tag des Jahres setzt man die vor mittlerweile einem Monat begonnene Serie fort und setzt erneut auf das festlich geschmückte Doodle für die Grundstimmung. Dazu gibt es eine gute alte deutsche Kuckucksuhr, die tatsächlich global in allen Ländern zu sehen ist.



Es ist Silvester und Google bietet die zweite Abwandlung des Feiertag-Doodles, das am ersten Tag von einem Vogel geschmückt wurde, anschließend etwa vier Wochen lang auf der Startseite zu sehen war und nun in einem Höhepunkt endet. Heute sehen wir praktisch das Haus des Vogels und wissen damit auch, dass es sich wohl um einen Kuckuck gehandelt hat. Im heutigen Google-Doodle sehen wir allerdings nur das hüpfende Haus, aber nicht den Vogel. Damit hätten wir sicherlich einen guten Spoiler, was uns am 1. Januar 2021 erwartet.

Dass Google die Kuckucksuhr in das Logo befördert und dieses weltweit darstellt, kann man als besondere Ehrung für das deutsche bzw. Schwarzwaldische Kulturgut bezeichnen. Ich weiß nicht, ob die Kuckucksuhr in allen Teilen der Welt bekannt ist und so hätte man eigentlich auch die Chance nutzen können, die Nutzer mit einem Infotext oder einer Verlinkung darüber zu informieren. Stattdessen zeigt man allerdings nur auf die Suchergebnisse für Silvester, die immerhin ein sehr schönes Feuerwerk aus Konfetti bereithalten.









Oben seht ihr noch einmal, wie sich das heutige Doodle entwickelt hat bzw. die beiden Motive vom 1. Dezember und dem 2. bis zum 30. Dezember. Und wer noch einmal zurückblicken möchte, findet unter den folgenden Links die wichtigen Google-Jahresrückblicke sowie Möglichkeiten zum Abschluss des Jahres.

» Google Jahresrückblick: Das waren die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen 2020 (Video)

» YouTube Music: Der musikalische Jahresrückblick 2020 – neue Playlist enthält eure meistgehörten Songs

» Google Pay: Die Bezahlplattform blickt zurück – Nutzer erhalten persönlichen finanziellen Jahresrückblick















