Smartphone-Markt: Xiaomi überholt erstmals Apple; Die Top 3 besteht nun vollständig aus Android-Herstellern

Der Smartphone-Markt ist wieder in Bewegung: Die über viele Jahre festgefahrenen Marktanteile der großen Hersteller wackeln und so gab es nun einen Wechsel auf dem Podium, das im 3. Quartal vollständig aus Herstellern von Android-Smartphones bestand: Aufsteiger Xiaomi hat nun Apple verdrängt und ist auf dem besten Weg, auch Huawei in Kürze zu überholen. Samsung konnte den wieder erlangten Vorsprung deutlich ausbauen.



Die großen Marktforscher von IDC und Canalys haben vor wenigen Tagen aktuelle Zahlen zur Herstellerverteilung im Smartphone-Markt veröffentlicht und sind sich darüber einig, dass Überflieger Xiaomi in die Top 3 aufgestiegen ist. Damit bekommen nicht nur die beiden davor gereihten Hersteller Huawei und Samsung Konkurrenz, sondern Apple fliegt erstmals aus der Top 3 heraus. Viele Jahre lang war Apple die Nummer 2 nach Samsung, später musste man sich von Huawei und nun eben auch von Xiaomi überholen lassen.

Weil die Marktforscher ihre Daten zum Teil auch aus der Glaskugel beziehen und keine exakten Daten haben, können sie sich zum Teil um mehrere Prozentpunkte unterscheiden, zeigen aber dennoch das gleiche Bild. Schaut euch einfach die beiden folgenden Statistiken an:









Samsung ist vor allem aufgrund der Huawei-Schwäche recht komfortabel an der Spitze, auch wenn die Marktanteile in der Vergangenheit deutlich höher waren. Auf den folgenden drei Plätzen geht es denkbar eng zu, denn Huawei, Xiaomi und Apple liegen nahe beieinander. Auch Vivo ist nicht mehr meilenweit davon entfernt, in der absoluten Spitze mitzumischen. Und so kann man für die nächsten ein bis zwei Jahre eigentlich nur prognostizieren, dass Samsung an der Spitze bleibt und dahinter jede beliebige Reihenfolge möglich ist.

Die aktuellen Wachstumskurven sprechen ganz klar für Xiaomi, denn der Hersteller weist seit Beginn sehr hohe Raten auf, während sich alle anderen nur niedrige einstellige Prozente hin- und herschieben. Meine Prognose für das kommende Jahr: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Vivo.

» Pixel 5, Pixel 4 & Pixel 3: Google behebt Probleme mit den Pixel-Smartphones und bringt Verbesserungen















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren