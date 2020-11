Google Pay: Das neue Google Pay kommt – Neustart der Bezahlplattform steht bevor; das ist zu erwarten

Die Bezahlplattform Google Pay hat sich innerhalb weniger Jahre in vielen Ländern etabliert und ist zu einer Standardlösung für das Mobile Payment geworden – aber Google will noch mehr. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Google Pay stark ausgebaut werden soll und nun dürfte es wohl soweit sein. Das Unternehmen hat nun das neue Google Pay angekündigt, das zuerst in den USA starten soll.



Google Pay ist aus der Zusammenlegung mehrere Plattformen rund um das Thema Bezahlen entstanden und soll nun weiter ausgebaut werden. Das Unternehmen hat nun angekündigt, morgen Abend “das neue Google Pay” vorstellen zu wollen, das zuerst in den USA verfügbar sein soll und dann wohl im Laufe der Monate auch in anderen Ländern angeboten werden soll. Worum es sich dabei konkret handelt, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Die Spekulationen reichen von einer internationalen Tez-Anbindung über die vor einigen Monaten geleakten Google Card als Gegenstück zur Apple Card bis hin zum Einstieg in das Onlinebanking. Alle Informationen zu den bisher bekannten Plänen rund um den Ausbau der Plattform findet ihr in diesem Artikel. In der Beschreibung für das obige eingebundene Live-Video heißt es improve your relationship with money..

» Google Fit: Die Fitnessplattform bekommt einen neuen Fitness Hub, überarbeitetes Design und neue Features

» Google Maps: Viele neue Funktionen für die Navigation per ÖPNV, Essensbestellungen & den COVID-19 Layer















