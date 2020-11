Die Bezahlplattform Google Pay hat schon eine lange Geschichte hinter sich und wurde im Laufe der Zeit mehrfach umbenannt sowie mit einem neuen Logo bedacht. Nun ist es schon wieder soweit, denn in Googles großer Payment-Testregion hat die App nun ein völlig neues Logo sowie eine kürzere Bezeichnung erhalten. Es dürfte nur eine Frage von Wochen sein, bis das auch hierzulande umgesetzt wird.



Google Pay steht in vielen Ländern zur Verfügung, doch in Indien betreibt Google eine separate Plattform, die zwar mittlerweile den gleichen Namen trägt und eine ähnliche Oberfläche verwendet, aber nichts mit der globalen Version zu tun hat. Google Pay ging in Indien aus dem Produkt Tez hervor und bietet außerdem zusätzliche Features für Mikrotransaktionen sowie einige Shopping-Features. Nun gibt es bei dieser App wieder eine größere Änderung.

Google Pay India hat nun ein neues Logo erhalten, das ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt. Was darauf genau zu sehen ist, lässt sich auf den ersten Blick kaum sagen, wird aber im weiter unten eingebundenen Twitter-Monolog erklärt. Kurzform: Es steht für die Vielfalt von Google Pay in Indien. Weil Google Pay auch im Rest der Welt immer weiter ausgebaut wird und wohl schon bald neue Features bekommt, dürfte das neue wohl auch hierzulande bald Verwendung finden.

BILD

Im Fall von Google Pay ist eine Logo-Änderung keine so kleine Sache wie bei Google Keep oder anderen Produkten, denn in unzähligen Geschäften weltweit ist der Google Pay-Sticker zu sehen. Dieser muss natürlich ebenso ausgetauscht werden. Ständige Anpassungen kommen bei den Partnern sicherlich nicht gut an.

Google Pay oder GPay?

Die Plattform wird in der Kurzform immer wieder GPay genannt, trug offiziell aber immer den Namen “Google Pay”. Jetzt spricht auch der Produktmanager von “GPay”, was wohl als offizielle Umbenennung zu werten ist.









Zur Zeit gilt das nur für Indien, aber es ist absehbar, dass beide Änderungen schon bald international ausgerollt werden.

