In diesen Tagen bekommen viele Google-Produkte neue Logos spendiert, die natürlich auch in den App-Icons zu finden sind und bei vielen Nutzern kaum für Begeisterung sorgen. Etwas überraschend hat nun auch die Notizen-App Google Keep ein neues Logo bekommen, das allerdings so gar nicht zu den vielen anderen neuen Logos passen möchte – zumindest rein farblich. Die meisten Nutzer dürften den Unterschied wohl kaum bemerken.



Die neuen Google-Logos dürften mittlerweile bei den meisten Nutzern sowohl im Web als auch auf dem Smartphone angekommen sein und für Probleme bei der Unterscheidung sorgen. Anders sieht es bei Google Keep aus, denn die Notizen-App hat nun zwar ebenfalls ein neues Logo erhalten, das sich aber auf den ersten Blick kaum vom Vorgänger unterscheidet. Im Vergleich werden die Unterschiede sehr schnell deutlich, doch trotz recht großer Änderungen dürften es viele Nutzer sofort erkennen: Eine Glühbirne auf gelbem Grund.

Links seht ihr das alte und rechts das neue Logo der Notizen-App. Rein vom Format hat man sich vom klassischen Klebezettel verabschiedet und setzt nun auf ein A4-Blatt – was eigentlich von der Assoziation einer Notizen-App sehr schade ist. Dementsprechend ist nun auch der Knick von unten nach oben gewandert und die Glühbirne hat ihre Form recht deutlich verändert. Ob es einem nun gefällt oder nicht, mit diesem Logo und vor allem der Änderung dürfte jeder Nutzer leben können.

Warum das Logo nicht zu den vielen anderen neuen Google-Icons passt, wird wohl das Geheimnis der Designer bleiben. Obwohl das ja in dem Fall nichts Schlechtes ist…

