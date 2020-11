Google One & Stadia: Viele Speicherplatz-Abonnenten erhalten drei Monate Stadia Pro kostenlos

Gute Nachrichten für viele Nutzer der Abo-Plattform Google One: Gerade erst wurde das neue kostenlose VPN eingeführt und nun steht schon der nächste Vorteil vor der Tür, über den schon seit einiger Zeit spekuliert wird: Es gibt für einige Nutzer ein kostenloses Probe-Abo für die Spieleplattform, die nicht weniger als 90 Tage in vollem Umfang genutzt werden kann.



Vor einigen Wochen wurde ein erster Hinweis darauf entdeckt, dass sich Abonnenten von Google One schon bald über kostenlose Stadia-Monate freuen dürfen – und in Kürze ist es soweit. Vor wenigen Tagen ist eine bisher versteckte, aber dennoch abrufbare, Support-Seite online gegangen, auf der eben jener Stadia-Vorteil beschrieben wird. In dem Dokument heißt es, dass man als Google One-Abonnent ganze drei Monate Stadia Pro kostenlos bekommt – statt normalerweise nur einen Monat.

Der konkrete Vorteil liegt also bei zwei Monaten Stadia Pro kostenlos. Allerdings gilt das nur dann, wenn ihr bisher noch kein Stadia Probe-Abo abgeschlossen habt. Wer bereits ein Abo hatte, wird vorerst von der Aktion ausgeschlossen. Derzeit ist außerdem noch nicht klar, ab wann diese Aktion gilt. Enden wird die Aktion Ende Dezember 2021. Außerdem gibt es eine kleine Verwirrung, denn auf der US-Seite heißt es, dass es _nur_ in den USA gilt. Während auf dieser Seite auch von Deutschland die Rede ist und die gesamte Beschreibung in deutscher Sprache zur Verfügung steht.

Falls die Beschreibung wieder verschwinden sollte, weil die Seite zu früh „geleakt“ ist, findet ihr hier die vollständige Beschreibung dieser Aktion. Wer also ein Google One-Abo hat und mit dem Gedanken spielt, erstmals Stadia auszuprobieren, sollte vielleicht noch warten und dann direkt die drei Monate mitnehmen.









Dies ist ein Werbeangebot zur dreimonatigen Probenutzung von Stadia Pro, das nur von Google One-Abonnenten mit Wohnsitz in Deutschland in Anspruch genommen werden kann.

Das Angebot ist nicht für Nutzer verfügbar, die derzeit ein aktives Stadia Pro-Abo haben oder in der Vergangenheit bereits ein Stadia Pro-Abo hatten.

Das Angebot kann bei der Kontoerstellung oder unter stadia.com/pro eingelöst werden.

Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, musst du ein kostenpflichtiges Google One-Abo oder ein Google One-Testabo haben oder Mitglied einer Google-Familiengruppe eines kostenpflichtigen Google One-Abos sein.

Wenn du kein aktives Stadia Pro-Abo hast, kannst du den Angebot einlösen, um Stadia Pro drei Monate kostenlos zu testen. Während der ersten drei Monate des Abos stehen dir die gleichen Vorteile wie in den darauffolgenden Monaten der Mitgliedschaft zur Verfügung. Zur Registrierung ist ein gültiges Zahlungsmittel erforderlich, das jedoch erst nach Ablauf der drei Monate automatisch belastet wird. Das Abo lässt sich unabhängig davon jederzeit kündigen. Du musst vor Ablauf des dreimonatigen Testzeitraums kündigen, wenn dir keine Kosten in Rechnung gestellt werden sollen. Unter g.co/stadia/subscriptions erfährst du, wie du dein Abo verwalten oder kündigen kannst.

Nach Ablauf des dreimonatigen Testzeitraums wird dir der monatliche Standardpreis für das Stadia Pro-Abo automatisch berechnet. Das Stadia Pro-Abo kostet in Deutschland derzeit €9,99 pro Monat. Für unvollständige Abrechnungszeiträume sind keine Erstattungen möglich. Auch für Add-ons gibt es keine Erstattungen.

Wenn du dein Stadia Pro-Abo kündigst, verlierst du den Zugriff auf alle im Stadia Pro-Abo enthaltenen Spiele und Add-ons, die du zuvor mit Stadia Pro freigeschaltet hast. Auf gekaufte Spiele kannst du auch weiterhin ohne Stadia Pro-Abo zugreifen. Auf gekaufte Add-ons nur, wenn du auch das Hauptspiel käuflich erworben hast.

Solltest du Stadia Pro zu einem späteren Zeitpunkt wieder abonnieren, stellen wir deinen Zugriff auf in der Vergangenheit bereits mit Stadia Pro freigeschaltete Spiele und Add-ons wieder her, wenn diese Spiele und Add-ons noch auf Stadia verfügbar sind.

Wenn du Add-ons für ein bestimmtes Spiel gekauft hast, kannst du auf diese Add-ons nur zugreifen, solange du auch Zugriff auf das Hauptspiel hast.

Das Angebot ist bis zum 31. Dezember 2021 verfügbar und muss bis dahin eingelöst werden.

