Das neue Google Pay: Android-App bekommt eine neue Oberfläche, neue Features & neues Logo (Screenshots)

Gestern Abend hat Google den großen Neustart von Google Pay angekündigt und nun ist es soweit: Auch wenn die offizielle Präsentation erst in gut zwei Stunden stattfindet, wurde die neue Version der Android-App nun für die ersten Early Access-Tester ausgerollt und zeigt sowohl eine runderneuerte Oberfläche, einen überarbeiteten App-Schwerpunkt sowie ein neues Logo, das erst vor wenigen Wochen erstmals in Indien aufgetaucht ist.



Google Pay macht wieder große Sprünge: Erst gestern ist die App in Österreich gestartet und heute wird ein großes Redesign vorgestellt. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr die neue App bereits sehen, die zuerst in den USA ausgerollt werden soll und womöglich erst in einigen Wochen oder gar Monaten in anderen Regionen genutzt werden kann. Gut möglich, dass auch hierzulande sehr schnell der Startknopf gedrückt wird – das muss man einfach einmal abwarten.

Die neue App stellt, wie es schon im Teaser angedeutet wurde, das Bezahlen in jeglicher Form in den Mittelpunkt. So lässt sich Geld an Freunde, Familie und Kontakte überweisen, es gibt eigene Profilseiten und es werden Geschäfte in der unmittelbaren Umgebung angezeigt, die Google Pay akzeptieren. Außerdem soll die Bezahlung an Tankstellen oder in Restaurants über die App erleichtert werden. Die Rolle als Kreditkarten-Ersatz rückt im neuen Design etwas in den Hintergrund.









Was viele Nutzer freuen wird: Google Pay erhält ein Referal-Programm – zumindest gilt das derzeit für die frühen Tester in den USA. Wer einen neuen Nutzer wirbt und diesder seinen ersten Bezahlvorgang abschließt, erhält der Werbende bis zu 10 Dollar. Der Geworbene erhält zusätzliche 5 Dollar auf sein Google Pay-Konto. Als letzte bisher bekannte Neuerung gibt es auch noch ein überarbeitetes Logo, das ihr oben im Artikel sehen könnt. Dieses ist erst vor wenigen Wochen bei GPay Indien aufgetaucht.

