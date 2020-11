Google Drive: Kostenloser unbegrenzter Speicherplatz für Google Docs, Sheets, Slides & Co wird eingestellt

Gestern Abend hat Google die große Google Fotos-Bombe platzen lassen und verkündet, dass der kostenlose unbegrenzte Speicherplatz eingestellt wird. Aber diese Ankündigung gilt nicht nur für die Fotoplattform, sondern auch bei Google Drive gibt es eine sehr relevante Änderung: Schon bald werden auch die Dateien in den Google-Formaten vom verfügbaren Kontingent abgezogen.



Google Drive ging vor langer Zeit aus Googles Online-Office (Google Docs & Spreadsheets) hervor, das von Beginn an kostenlosen Speicherplatz für alle Dokumente im hauseigenen Format bot. Dieser Umstand hat sich bis heute gehalten, sodass alle Inhalte von Google Docs, Google Sheets und den weiteren Apps nicht vom Speicherplatz-Kontingent in Google Drive abgezogen worden sind. Aber damit ist bald Schluss.

Ab dem 1. Juni 2021 werden alle neuen im Google Drive gespeicherten Daten von eurem Kontingent abgezogen, ganz unabhängig davon, worum es sich dabei handelt. Wer also sehr viele Dokumente, Tabellen oder Präsentationen erstellt und dauerhaft in der Cloud speichert, muss mit einem erhöhten Speicherplatz-Verbrauch rechnen. Das gilt insbesondere dann, wenn in den Dokumenten größere Medien eingefügt worden sind, die bisher ebenfalls in dieser Form “Gratis” gespeichert wurden.

Auch in Zukunft wird es die 15 Gigabyte Speicherplatz kostenlos geben, die sich Google Drive aber nach wie vor mit GMail und Google Fotos teilen muss. Die Änderungen gelten erst ab Mitte nächsten Jahres und greifen nur für die Dateien, die ab diesem Zeitpunkt hochgeladen bzw. erstellt werden.

» Google One & Stadia: Viele Speicherplatz-Abonnenten erhalten das Stadia Pro Abo drei Monate Gratis

[Google-Blog]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren